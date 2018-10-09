Военнослужащие азербайджанской арми на стрельбах. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/

09 октября 2018, 08:54

Азербайджан насчитал 30 обстрелов в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии были обстреляны 30 раз за минувшие сутки, сообщило министерство обороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября Азербайджан заявил об обстрелах двух сел в зоне конфликта, всего за сутки он насчитал 23 нарушения режима прекращения огня. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха заявило о 150 обстрелах с азербайджанской стороны за неделю с 30 сентября по 6 октября.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - сообщается сегодня на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, позиции азербайджанской армии были обстреляны со стороны сел, которые Азербайджан считает оккупированными.

Комментариев относительно этого заявления со стороны оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха не поступало - на их официальных сайтах сегодня к 8.50 мск нет информации о нарушении режима прекращения огня с 8 по 9 октября.

Перемирие, объявленное сторонами карабахского конфликта после его обострения в апреле 2016 года, не прекратило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В зоне конфликта обстрелы ведутся ежедневно в течение двух лет, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Происходящие в зоне карабахского конфликта события "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?опубликованы в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Алиев и Пашинян договорились вместе предотвращать инциденты на границе", "Армения и Азербайджан поспорили о потерях в зоне конфликта", "Эрдоган подтвердил в Баку поддержку Азербайджана в карабахском конфликте".

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