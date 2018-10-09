Родные наркополицейского Степаненко потребовали его освободить

09 октября 2018, 09:17

Участники одиночных пикетов в Волгограде заявили о фальсификации дела Павла Степаненко, потребовав исполнить решение Европейского суда по правам человека и освободить наркополицейского.

Как писал "Кавказский узел", наркополицейский Павел Степаненко в мае 2015 года был признан виновным в вымогательстве взятки и приговорен к семи годам колонии и 150 миллионам рублей штрафа. Этот приговор был отменен как необоснованный, а дело отправлено на пересмотр. 18 июля обвинение запросило для Степаненко 15 лет колонии. Тракторозаводской райсуд Волгограда 22 августа, пересмотрев приговор, назначил ему 14,5 года колонии строгого режима. Еще четверо обвиняемых по этому делу получили от четырех до девяти с половиной лет колонии. 17 сентября адвокат подал апелляционную жалобу на приговор районного суда.

Родные Степаненко неоднократно проводили пикеты с требованием справедливого суда над ним. Так, 9 августа на акции протеста в Волгограде вышли жена, отец и мать полицейского.

Четыре одиночных пикета 8 октября провели жена, мать и отец Павла Степаненко, а также жена осужденного наркополицейского Александра Каверина Маргарита. Пикеты прошли на аллее Героев 8 октября с 14.00 до 16.00. Участники акций вышли с плакатами: "Европейский суд по правам человека признал, что Павел Степаненко содержится под стражей незаконно. ЕСПЧ потребовал от властей РФ освобождения Павла. Требую исполнить решение ЕСПЧ и освободить Павла", "Павла Степаненко осудили на 14,5 года по сфабрикованному уголовному делу...".

"Мы вышли на пикеты, потому что не согласны с вынесенным Тракторозаводским судом приговором Павлу Степаненко, - заявила жена наркополицейского Татьяна корреспонденту "Кавказского узла". - Обвинением были предоставлены сомнительные доказательства с нарушением уголовно-процессуального законодательства. Стороной обвинения не были устранены нарушения, на которые указывал суд при отмене приговора".

По ее словам, Европейским судом по правам человека вынесено решение о незаконности и необоснованности содержания Степаненко под стражей, "но суд проигнорировал решение ЕСПЧ".

28 июня ЕСПЧ признал, что Степаненко затянули срок ареста, и обязал власти выплатить ему компенсацию.

"Сейчас из Москвы пришел запрос, чтобы мы прислали реквизиты для перевода денег по решению ЕСПЧ за незаконное содержание Павла в СИЗО. Но складывается однобокая ситуация - государство признает, что Павел содержится под стражей незаконно и готово выплатить за это деньги, а в части, где Европейский суд указал, что он подлежит освобождению из-под стражи, проявляется явное саботирование решения вышестоящего суда", - считает супруга Степаненко.

По ее словам, дата рассмотрения апелляционной жалобы еще не назначена. "Очень много нарушений сделано в судебном заседании и следственными органами, поэтому адвокаты до сих пор подают дополнения к жалобе", - сказала она.

Татьяна Степаненко сообщила, что сотрудники полиции во время пикета потребовали написать объяснительную по поводу акции. "Я написала, что вышла защищать права своего мужа, - сказала она. - Полицейские активно интересовались, кто такой Степаненко. Один мужчина в казачьей форме настойчиво посоветовал мне ехать к президенту, в Генпрокуратуру, отметил, что такое не должно происходить в нашей стране. Люди подходили толпами, просили подписать петицию в защиту моего мужа".

Маргарита Каверина также отметила неравнодушие прохожих. "Один мужчина предложил свою помощь, спросил, не нужно ли что-то подписать, - сказала она корреспонденту "Кавказского узла. – Первый суд отменил приговор Степаненко и направил дело следствию для устранения недостатков. Эти недостатки не были устранены, но суд опять вынес обвинительный приговор, я против этого".