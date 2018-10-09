09 октября 2018, 07:34

Двое военных утонули на учениях в Дагестане

Бронетранспортер с двумя военнослужащими утонул в Каспийском море, найдено тело одного погибшего, сообщили в правоохранительных органах Дагестана.

Инцидент произошел при десантировании БТР с корабля. Военным не удалось выбраться из боевой машины, когда она начала тонуть, проинформировал источник в правоохранительных органах.

"Оба военнослужащих, служивших по контракту, погибли. В БТР находились 24-летний Магомедэдин из Каякентского района и 29-летний Расул из Астраханской области", - цитирует источник "Регион online".

По данным отдела МВД по Каспийску, БТР затонул 7 октября во время учений на территории военной части на улице Приморская. Погибли Магомедэмин Рамазанов из села Джаванкент Каякентского района Дагестана и Расул Магеррамов из города Хабали Астраханской области. Найдено тело Рамазанова, написал "Черновик" 8 октября.

Официального подтверждения этой информации на сайтах МВД, Минобороны и Следкома по Дагестану сегодня к 7.30 мск нет.

"Кавказский узел" ранее писал об инциденте с военной машиной в Дагестане в июне 2017 года. Водитель грузовика, перевозившего танк Т-90, получил травмы и был госпитализирован после ДТП под Хасавюртом.

Примечание:

"Летчики провели пуски неуправляемых авиаракет в Дагестане", "Военные из двух регионов ЮФО переброшены в Дагестан", "Три ракетных корабля приняли участие в учениях на Каспии".

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