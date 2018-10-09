Стоп-кадр видео youtube канала ФК "Краснодар", https://www.youtube.com/watch?v=hn5mBEEuHQc

09 октября 2018, 05:42

Футбольный клуб "Краснодар" отреагировал на инцидент с участием Павла Мамаева

Два московских чиновника пострадали в результате инцидента в кафе. По данным СМИ, в драке с чиновниками приняли участие полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин. Футбольный клуб "Краснодар" предложил дождаться результатов расследования и осудил "любые формы насилия".

8 октября в ресторане "Кофемания" на Большой Никитской улице в Москве произошла драка, в которой пострадали двое чиновников.

В драке приняли участие нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, пишет "Коммерсант".

Кокорин и Мамаев в компании друзей что-то праздновали и вели себя довольно шумно, из-за чего им сделали замечания посетители. С двумя из них возникла словесная перепалка, которая перешла в непродолжительную потасовку, сообщает издание.

Потасовку начали футболисты, заявили потерпевшие, один из которых получил удар стулом по голове. Кроме того, по словам одного из пострадавших, его оскорбили. По предварительным данным, потерпевшим потребовалась медицинская помощь, пишет "Интерфакс".

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ по факту нанесения побоев директору департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денису Паку и генеральному директору ФГУП НАМИ Сергею Гайсину, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве.

Колобков заявил, что Кокорин и Мамаев не будут выступать за сборную

После драки в кафе министр спорта России Павел Колобков заявил, что Кокорин и Мамаев больше никогда не будут выступать за сборную России по футболу, пишет ТАСС.

"Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, то это недопустимо - неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол", - заявил он.

ФК "Краснодар" отреагировал на драку

Футбольный клуб "Краснодар" осудил любые формы насилия.

"Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия. Сегодня (8 октября) в СМИ мы узнали об инциденте, в котором принял участие Павел Мамаев. По данному делу производится расследование правоохранительных органов. Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка", - говорится в заявлении, опубликованным на сайте футбольного клуба.

Отметим, что максимальное наказание по статье 116 УК РФ - лишение свободы на срок до двух лет. Какими-либо комментариями футболистов или их официальных представителей относительно инцидента и данных СМИ о нем "Кавказский узел" пока не располагает.

В июле 2016 года в сети появилось видео, на котором Павел Мамаев и Александр Кокорин в Монте-Карло курят кальян под российский гимн, при этом им выносили большое количество бутылок с шампанским. По словам очевидцев, всего за ночь они купили около 500 таких бутылок, потратив 250 тысяч евро. После этого гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что Мамаев переводится в молодежный состав клуба.

Примечание:

"Новый манеж для занятия футболом открылся в Краснодаре", "Жители Геленджика пожаловались на отсутствие отдыхающих из-за мундиаля", ""Краснодар" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России".

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