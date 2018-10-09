Предвыборная кампания Саломе Зурабишвили вызвала споры о фашизме

09 октября 2018, 06:58

Генеральный директор телеканала "Рустави-2" Ника Гварамия заявил о необходимости притеснять всех, кто поддерживает кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили. В ответ спикер парламента Ираклий Кобахидзе назвал его "фашистом" и заявил, что "истеричное заявление" Гварамии связано с высоким рейтингом Зурабишвили.

8 октября председатель парламента Грузии, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе откликнулся на заявление гендиректора "Рустави-2" Ники Гварамии о кандидате в президенты Саломе Зурабишвили, пишет "Спутник-Грузия".

На своей странице в социальной сети Facebook Гварамия призвал притеснять всех, кто финансирует Зурабишвили или участвует в ее предвыборной кампании.

Президентские выборы назначены в Грузии на 28 октября. В соответствии с поправками в Конституцию Грузии, они станут последними выборами, которые пройдут путем прямого голосования. В связи с переходом к парламентской модели правления президент будет избран не на пять, а на шесть лет. Начиная с 2024 года, президент Грузии будет избираться избирательной коллегией.

«Мы должны крайне притеснять всех, кто финансирует Саломе Зурабишвили или участвует в кампании иным образом, всех политиков, кто сопровождает и поддерживает ее», - написал Гварамия 5 октября.

По мнению Гварамии, всех, кто поддерживает Зурабишвили, нужно "вытеснить из всех сфер общественной жизни, будь то бизнес, культура или политика".

"Предатель народа и его союзники должны быть показательно наказаны! Лично я намерен посвятить этому ближайшие несколько лет. Сначала я помогу предателю Саломе проиграть (и она непременно проиграет), а затем возьмусь за тех, кто ее поддерживал", - написал он.

Саломе Зурабишвили упрекнула правительство Михаила Саакашвили в том, что во время событий 2008 года власти Грузии бомбили собственное население. Оппоненты раскритиковали ее за подобные высказывания, слова Зурабишвили вызвали резонанс. После этого кандидат в президенты заявила, что власти Грузии в 2008 году "допустили или большую ошибку, или совершили большое преступление", а также "поддались на российскую провокацию". "Россия - агрессор и оккупант. Могу повторять это бесконечно, я говорю об этом с самого рождения", - цитирует Зурабишвили "Новости-Грузия".

Заявление Гварамии связано с высокими рейтингами Зурабишвили

Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил, что высказывания Гварамии - "заявление беспомощного и неудачливого фашиста, который за прошедшие шесть лет не раз потерпел поражение в борьбе против грузинской демократии, грузинского общества и правды".

По мнению спикера парламента, заявление Гварамия связано с высоким рейтингом Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия.

"Это истеричное заявление связано с рейтингами кандидатов, согласно которым Саломе Зурабишвили уверенно выигрывает выборы, а кандидат Ники Гварамия и его партии Григол Вашадзе, возможно, не займет и второго места", - цитирует Кобахидзе sova.news.

Григол Вашадзе зарегистрирован кандидатом в президенты Грузии от "Единого национального движения".

Он также раскритиковал представителей НПО, которые не осудили заявление Гварамии.

«Тот, кто покрывает фашизм, и сам является соучастником фашизма. До сих пор на фашистское заявление Гварамии не откликнулись неправительственные организации»,- заявил Кобахидзе.

В частности, он упомянул главу НПО "Справедливые выборы" Михаила Бенидзе.

«Один из них, в частности Михаил Бенидзе, даже позволил себе защитить Нику Гварамию, то есть он позволил себе непозволительное, что является очень тревожным. Роль гражданского сектора и идея гражданского общества важны, в том числе и в грузино-западных отношений в целом», - перевела слова Ираклия Кобахидзе, сказанные им в эфире "Общественного вещателя", корреспондент "Кавказского узла".

Заявление Кобахидзе "дискредитирует предвыборный период"

По мнению исполнительного директора Transparency International Georgia Эки Гигаури, заявление Кобахидзе "дискредитирует предвыборный период".

«Я советую председателю парламента найти время и силы для решения проблем, которые у нас есть в стране», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, подобное отношение и давление только повысят интерес к НПО в обществе.

"Эти заявления делаются, чтобы не доверять нашим расследованиям и сообщениям. Но я хочу сказать, что общество интересуется нашими исследованиями и отчетами", - отметил Гигаури.

С приближением дня выборов "Грузинская мечта" и "Национальное движение" все больше втягиваются в борьбу

Кандидат в президенты Грузии от "Движения строительства", бывший спикер парламента Грузии Давид Усупашвили заявил в эфире "Рустави-2", что введение в предвыборную риторику таких терминов, как "фашист" - это "красная линия" для грузинской политики, а также грубое нарушение стандартов.

«С приближением дня выборов «Грузинская мечта» и «Национальное движение» все больше и больше втягиваются в борьбу без правил против друг друга. Это делается за счет страны и общества. В последнее время они продолжать обвинять друг друга во всех грехах, и в этом процессе уже выявились «красные линии». Нужно остановиться», - перевела слова Усупашвили корреспондент "Кавказского узла".

Саломе Зурабишвили родилась в 1952 году в Париже в семье грузинских эмигрантов, окончила Парижский институт политических наук и Колумбийский университет в США. В 2003 году приехала в Грузию в качестве посла Франции, а с марта 2004 года по октябрь 2005 года занимала пост министра иностранных дел Грузии, говорится в биографии Саломе Зурабишвили, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".