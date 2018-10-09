Семья из Панкиси погибла в Сирии

09 октября 2018, 02:53

Выходец из Панкисского ущелья Каха Тохосашвили, его жена Агаза Борчашвили и их ребенок погибли в Сирии. Тохосашвили уехал воевать на стороне "Исламского государства"*, рассказал журналист Сулхан Бодзикашвили. По словам одного из старейшин Панкиси Хасо Хангошвили, среди жителей ущелья уже третий год никто не уезжал в Сирию.

35-летний Каха Тохосашвили, его 34-летняя супруга Агаза Борчашвили и их ребенок - уроженцы сел Дуиси и Биркиани Панкисского ущелья погибли в Сирии, сообщает "Грузия-online".

По данным издания, Тохосашвили с семьей уехал в Сирию четыре года назад и воевал там в рядах "Исламского государства"*.

Гибель Кахи Тохосашвили, его супруги Агазы Борчашвили и их ребенка подтвердил 8 октября один из старейшин Панкиси Хасо Хангошвили. По его словам, об этом стало известно от сирийских журналистов, обнаруживших их паспорта и одежду. Корреспонденту "Кавказского узла" он сказал, что погибли они давно, но об этом стало известно только несколько дней назад.

Сначала из Панкиси уехал воевать на стороне "Исламского государства"* Каха Тохосашвили, через некоторое время к нему в Сирию уехала его супруга Агаза Борчашвили с ребенком, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Панкиси, журналист Сулхан Бодзикашвили.

По словам Хасо Хангошвили, уже третий год никто из Панкиси не уезжал в Сирию для борьбы на стороне "Исламского государства".

"Не выпускают грузинские пограничники. И из Турции тоже сложно попасть", - сказал он. По его словам, Тохосашвили и Борчашвили направились в Сирию гораздо раньше.

В Службе государственной безопасности сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что располагали информацией о деятельности Кахи Тохосашвили. В случае возвращения в страну в его отношении "были бы предприняты соответствующие меры", сказал сотрудник СГБ.

25 июля стало известно о гибели в Сирии Тамаза Батирашвили - старшего брата одного из лидеров "Исламского государства" Тархана Батирашвили, известного как Абу Умар аш-Шишани. Приставка "аш-Шишани" в именах воюющих в Сирии выходцев из Панкиси указывает на их происхождение (чеченцы-кистинцы), в переводе с арабского она означает "чеченец", говорится в материале "Кавказского узла" "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*". В разделе "Справочник" - статья о кистинцах.

В ноябре 2015 года замминистра внутренних дел Леван Изория сообщил, что в войне в Сирии принимают участие около 50 жителей Грузии, аналогичные цифры были представлены в докладе СГБ Грузии в марте 2016 года.

"Кавказский узел" следит за событиями на Ближнем Востоке и их влиянии на политическую и общественную жизнь регионов Юга России и Южного Кавказа, публикуя материалы на специальных тематических страницах "Кавказ под прицелом халифата" и "Сирия в огне". В "Справочнике" на "Кавказском узле" размещена статья "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

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