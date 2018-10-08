Родители попросили Кокова не допустить кумовства в кадетской школе Терека

08 октября 2018, 21:47

Родители учеников кадетской школы-интерната в городе Терек обратились к врио главы республики Казбеку Кокову с просьбой учесть их мнение при назначении директора школы. Они опасаются, что и.о. директора учебного заведения может не пройти конкурс из-за желания чиновников пристроить своего человека.

Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарии объявило конкурс на замещение должности директора кадетской школы-интерната №3 города Терек. Итоги конкурса будут подведены 12 октября.

Родители считают, что директором школы должен быть исполняющий эти обязанности Борис Биттиров. Как следует из письма, которое передано сегодня Казбеку Кокову через его приемную, родители просят, чтобы их мнение было учтено конкурсной комиссией.

«Мы отдали своих детей именно в эту школу только потому, что директором является Борис Биттиров, и возим их в Терек со всей Кабардино-Балкарии […] Мы […] считаем, что лучшего воспитателя для детей не найти. Наше нынешнее обращение вызвано информацией о том, что конкурс на замещение должности директора в течении года не проводился якобы потому, что один из сотрудников военкомата должен был выйти в отставку, и его хотят назначить директором КШИ №3, а теперь он вышел в отставку и готов занять эту должность. Просим Вас, уважаемый Казбек Валерьевич, […] при проведении конкурса на замещение должности директора школы обязательно учесть мнение родителей, которые детей отдавали именно Биттирову Б.А.», - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла». Это письмо подписали 77 человек.

Исполняющий обязанности директора кадетской школы-интерната №3 города Терек Борис Биттиров был инициатором и основателем кадетского движения в республике, сообщил председатель родительского комитета школы Малик Толгуров.

По его словам, в 2009 году в поселке Октябрьское Майского района открылась первая кадетская школа, директором которой был назначен Борис Биттиров. За пять лет школа показала себя с хорошей стороны, занимая призовые места в различных смотрах и конкурсах. В 2014 году школу вместе с директором перевели в селение Атажукино Баксанского района.

«Здание, куда перевели школу, не было подготовлено к началу учебного года. Канализация и санузлы были в нерабочем состоянии. Родители решили оказать добровольную материальную помощь школе. Было отремонтировано отопление, санузлы и водоснабжение. Когда все было приведено в порядок, выяснилось, что на должность директора Министерство просвещения и науки готовит другого кандидата. Узнав об этом, родители, собрав более ста подписей, обратились к руководству Министерства с просьбой оставить директором Биттирова. В противном случае они намеревались обратиться к главе республики», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Малик Толгуров.

По словам Толгурова, тогда Биттирова оставили директором школы. Однако в ноябре 2015 года Биттирова перевели директором в Прохладненскую кадетскую школу.

«Родители были возмущены, ведь они отдавали своих детей в школу именно потому, что директором был Биттиров. Мы хотели устроить митинг протеста перед Домом правительства, но когда об этом узнал директор, он обратился к нам с просьбой не делать этого», - рассказал Малик Толгуров.

Некоторые родители перевели своих детей вслед за Биттировым в новую школу. Она также была в запустении, и родители вновь приняли решение оказать добровольную материальную помощь школе. На их деньги был оборудован плац, отремонтированы полы и система отопления в здании школы.

Однако в 2017 году школу перевели в Терек. Там был проведен ремонт также с помощью материальных средств родителей учеников.

«Школа в Тереке заработала. Воспитанники приняли активное участие в общероссийских мероприятиях, заняв призовые места»,- подчеркивается в письме Кокову.

Для участия в конкурсе на замещение должности директора кадетской школы в городе Тереке документы подали несколько человек, в том числе и Борис Биттиров, сообщила заместитель министра просвещения, науки и по делам молодёжи КБР Ирина Шонтукова. Сколько именно, и кто эти люди, она не уточнила. Членами конкурсной комиссии являются руководство министерства – министр и его заместители, а также представители профсоюза работников образования.

«Законом не предусмотрено учитывать мнение родителей», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Ирина Шонтукова.

Она сообщила, что в республике функционируют три кадетские школы. Они учреждены Министерством образования и финансируются из бюджета республики. «Финансирование идет по материально-технической части, по учебно-методической, по питанию, а вот обмундирование - уже за счет родителей»,- пояснила замминистра. Сколько выделялось средств на содержание одного воспитанника, Ирина Шонтукова не уточнила.