08 октября 2018, 22:40

Чиновник уволен в Кабардино-Балкарии из-за конфликта интересов

Замначальника департамента СКФО по недропользованию, начальник отдела геологии и лицензирования по Кабардино-Балкарии уволен в связи с утратой доверия, сообщила сегодня Генпрокуратура.

По данным ведомства, чиновник предоставлял информацию, полученную при геологическом изучении недр, коммерческой организации в области геологоразведки, учредителем которой является его брат. 

"При этом чиновник не уведомил работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов", - сообщила Генеральная прокуратура России на своем сайте.

Министру природных ресурсов и экологии РФ ведомство внесло представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. "За непринятие мер по предотвращению конфликта интересов заместитель начальника департамента - начальник отдела геологии и лицензирования по Кабардино-Балкарии уволен со службы в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении Гепрокуратуры.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в январе 2017 года глава села в Кабардино-Балкарии был уволен за аренду земли родственникам.

Примечание:

"20 чиновников Кавказского управления Ростехнадзора наказаны за нарушения антикоррупционного законодательства", "Чиновница в Кабардино-Балкарии уволена за недостоверные сведения о доходах", "Глава села в Кабардино-Балкарии заподозрен в хищении 2,3 млн рублей".

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