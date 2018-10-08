08 октября 2018, 15:35

Астраханская чиновница заподозрена в срыве госпрограммы на 28 миллионов

Глава агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской области необоснованно подписала документы о реализации госпрограммы, на которую из бюджета потрачено более 28 миллионов рублей, предположили следователи.

По версии следствия, правительство Астраханской области утвердило госпрограмму о внедрении в регионе спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС, но руководитель областного агентства связи и массовых коммуникаций в 2012-2015 годах "не оформила должным образом" право на региональную навигационно-информационную систему и не приняла мер к аттестации системы. Это привело к невозможности введения системы в эксплуатацию, сообщила пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

"Подозреваемая, используя свои полномочия вопреки интересам службы, изготовила, а затем подписала и направила фиктивный итоговый отчет о реализации вышеуказанной программы в вышестоящие органы. При этом сама программа, на которую затрачено более 28 миллионов рублей, фактически реализована не была", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте ведомства.

В отношении чиновницы возбуждено дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), уточнила пресс-служба управления.

Часть 3 ст. 285 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

С 2005 года руководителем агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской области работает Марина Зайцева, информирует сайт агентства. При этом комментарии относительно версии следствия на сайте ведомства, по состоянию на 15.35 мск, не опубликованы.

Комментариев от Марины Зайцевой либо ее представителей относительно позиции Следкома также пока не поступало.

"Кавказский узел" писал также, что 31 марта глава Минспорта Астраханской области был обвинен в том, что совершал личные поездки под видом командировок за бюджетные средства. 26 апреля суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к штрафу в 500 тысяч рублей.

Примечание:

"Глава сельсовета в Астраханской области признан виновным в злоупотреблении полномочиями", "Глава сельсовета в Астраханской области заподозрена в присвоении бюджетных средств", "Глава администрации села в Астраханской области обвинен в афере на 9 млн рублей".

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