Пашинян отложил свою отставку

08 октября 2018, 13:00

Решение об отставке пока не принято, объявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян, объяснив свои сомнения "острой реакцией" народа против такого решения. Досрочные выборы в парламент возможно провести и без отставки премьера, уточнил он.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября Никол Пашинян принял решение освободить от должностей шесть министров от партий "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн". Он также заявил, что подаст в отставку после вступления указа в силу. Президент страны Армен Саргсян поддержал решение премьера и освободил шесть министров от должностей.

Законопроект о внесении изменений в закон "О регламенте Национального собрания Армении" 2 октября был принят парламентариями во втором, окончательном чтении. Он позволяет парламенту продолжить работу при отставке премьер-министра. За законопроект проголосовали представители Республиканской партии Армении, а также АРФ "Дашнакцутюн" и блока "Царукян", представляющего партию "Процветающая Армения". Поправки в закон были приняты на фоне акций протеста жителей Еревана, которые по призыву Пашиняна заблокировали здание парламента.

Сегодня Никол Пашинян заявил, что не отказывается от намерения провести внеочередные парламентские выборы в декабре, но планирует обдумать сценарий проведения выборов без своей отставки, чтобы не идти "против народа".

"Я пока не решил. Если по мне, то я бы уже ушел в отставку. Но со стороны народа есть острая реакция против моей отставки. И над этим сценарием мы детально подумаем", - приводит его слова "Интерфакс".

Пашинян уточнил, что парламент Армении сформирован с нарушениями, и назвал Республиканскую партию своим главным политическим противником. "Если народ решит, что эта власть должна уйти, то она должна уйти. Себя я считаю гарантом этого процесса", - цитирует премьера Армении агентство.

2 октября Никол Пашинян после встречи со спикером парламента Арой Баблояном и главой фракции РПА в парламенте Ваграмом Багдасаряном заявил, что внеочередные парламентские выборы пройдут в декабре.

Пашинян подчеркнул, что фактической отставки премьера не будет. "Мы говорим о де-юре отставке, а де-факто отставки не будет. Но я вижу недовольство в народе по этому поводу. Я не хочу уподобляться прежним властям, от которых народ требовал подать в отставку, а те не подавали. Сейчас народ требует, чтобы мы не подавали в отставку, а мы хотим подать, и это деликатная ситуация", - приводит его слова "Армения сегодня".