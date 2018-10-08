Подача газа жителям Ингушетии возобновлена

08 октября 2018, 09:33

Рабочие устранили последствия аварии, после которой без газа остались более 11 тысяч жителей Малгобекского района, сообщили сегодня спасатели.

Как писал "Кавказский узел", вечером 7 октября после аварии на газораспределительной станции без газоснабжения остались 11,5 тысячи абонентов в Малгобеке и Малгобекском районе.

В Малгобеке устранены последствия повреждения газопровода, сообщил сегодня представитель ГУ МЧС по Ингушетии.

"Аварийно-восстановительные работы завершены, подача газа возобновлена", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".

На сайте республиканского управления МЧС информация об окончании аварийных работ, по состоянию на 09.30 мск, не опубликована.