08 октября 2018, 09:33
Подача газа жителям Ингушетии возобновлена
Рабочие устранили последствия аварии, после которой без газа остались более 11 тысяч жителей Малгобекского района, сообщили сегодня спасатели.
Как писал "Кавказский узел", вечером 7 октября после аварии на газораспределительной станции без газоснабжения остались 11,5 тысячи абонентов в Малгобеке и Малгобекском районе.
В Малгобеке устранены последствия повреждения газопровода, сообщил сегодня представитель ГУ МЧС по Ингушетии.
"Аварийно-восстановительные работы завершены, подача газа возобновлена", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".
На сайте республиканского управления МЧС информация об окончании аварийных работ, по состоянию на 09.30 мск, не опубликована.
"Газоснабжение в Хасавюрте восстановлено", "Восстановлена подача электричества в дома 2000 жителей Ставрополья", "Власти Кабардино-Балкарии оценили ущерб от стихии почти в семь миллионов рублей".
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