Газовая труба. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

08 октября 2018, 09:33

Подача газа жителям Ингушетии возобновлена

Рабочие устранили последствия аварии, после которой без газа остались более 11 тысяч жителей Малгобекского района, сообщили сегодня спасатели.

Как писал "Кавказский узел", вечером 7 октября после аварии на газораспределительной станции без газоснабжения остались 11,5 тысячи абонентов в Малгобеке и Малгобекском районе.

В Малгобеке устранены последствия повреждения газопровода, сообщил сегодня представитель ГУ МЧС по Ингушетии.

"Аварийно-восстановительные работы завершены, подача газа возобновлена", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".

На сайте республиканского управления МЧС информация об окончании аварийных работ, по состоянию на 09.30 мск, не опубликована.

Примечание:

"Газоснабжение в Хасавюрте восстановлено", "Восстановлена подача электричества в дома 2000 жителей Ставрополья", "Власти Кабардино-Балкарии оценили ущерб от стихии почти в семь миллионов рублей".

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