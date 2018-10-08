Заповедник в Грузии закрыт для туристов после непогоды

08 октября 2018, 07:39

Из-за сильного ветра тропы заповедника Сатаплия в регионе Имерети завалило ветвями деревьев, он закрыт для посетителей.

Рабочие приступили к расчистке заповедника после стихии.

«В заповеднике Сатаплия прием визитеров временно приостановлен... ведутся работы по очистке», — приводит 7 октября сообщение Агентства охраняемых территорий республики "Спутник Грузия".

Заповедник Сатаплиа находится в Цхалтубском муниципалитете. Он расположен в 220 километрах от Тбилиси и в семи километрах от Кутаиси. Он входит в число самых посещаемых охраняемых территорий Грузии, говорится в справке, опубликованной "Новости Грузии".

Заповедник возобновит свою работу после того, как его территория будет расчищена, уточняется в сообщении.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня скорость ветра в Цхалтубо составляет 11 метров в секунду, ясно, температура воздуха +22 градусов. 9 сентября днем ветер снизится до 7 метров в секунду, температура воздуха составит +28 градусов, будет ясно.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который также доступен в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов, что позволит получать более точные прогнозы.