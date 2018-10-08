Владелец телеканала задержан в Армении

08 октября 2018, 06:34

Бизнесмен Самвел Майрапетян, который является владельцем телеканала H2, задержан, сообщает Специальная следственная служба Армении.

Самвел Майрапетян, который владеет телеканалом H2 и дистрибьюторским центром "Тойота Ереван", задержан 7 октября, пишет "Спутник-Армения".

По данным издания, Майрапетян связан со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

Телеканал H2 (Haykakan 2, Армения-2) основан в 1999 году. Вещает на территории Армении и Нагорного Карабаха. Производит более тридцати собственных программ и телесериалов. В штате работает 250 человек, пишет armfilm.co.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", Роберт Кочарян был арестован 27 июля по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном акции протеста в Ереване в марте 2008 года, когда погибли десятки человек, более 250 были ранены. В августе суд отменил решение о его аресте, сославшись на его неприкосновенность, но в начале сентября с него взяли подписку о невыезде, а 11 сентября глава Службы национальной безопасности сообщил, что в отношении Кочаряна возбуждено новое уголовное дело о финансовых махинациях и отмывании денег.