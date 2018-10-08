Шахматны доски на Всемирной шахматной олимпиаде. Фото Goga Chanadiri FB / Batumi Chess Olympiad 2018

08 октября 2018, 05:21

Мужская сборная России по шахматам стала бронзовым призером Олимпиады в Батуми

Шахматисты сборной России стали третьими на завершившейся в Батуми Всемирной шахматной олимпиаде. Женская сборная заняла четвертое место. Женская сборная Грузии заняла третье место, мужская - 28-е. На посту президента FIDE Кирсана Илюмжинова сменил Аркадий Дворкович.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября в Батуми началась 43-я Всемирная шахматная олимпиада, участие в которой приняли шахматисты из 189 стран.

В матче заключительного 11-го тура соревнований в Батуми мужская сборная по шахматам победила сборную Франции со счетом 2,5-1,5. Ян Непомнящий выиграл партию, Никита Витюгов, Сергей Карякин и Владимир Крамник сыграли вничью, пишет сегодня "Российская газета".

Всего на олимпиаде сборная России выиграла восемь матчей, два сыграла вничью, один проиграла и набрала в сумме 18 очков, как и сборные Китая и США. Однако по дополнительным показателям преимущество оказалось на стороне Китая, который и стал победителем олимпиады. Аналогично второе место заняла сборная США. Россиянам досталось третье место, пишет championat.com.

Основная мужская сборная Грузии заняла на олимпиаде 28-е место, вторая и третья сборные - 43-е и 51-е соответственно, пишет "Спутник-Грузия".

Мужская сборная Азербайджана стала на олимпиаде 15-й, а сборная Армении - восьмой, сообщает sports.ru.

Женская сборная России по шахматам в матче заключительного тура сыграла вничью с китаянками 2-2. Александра Горячкина победила, Валентина Гунина и Ольга Гиря сыграли вничью, Александра Костенюк проиграла, сообщает РИА "Новости".

Таким образом женская сборная стала четвертой, набрав 16 очков. Первое место заняла также сборная Китая, второе - сборная Украины, третьей стала сборная Грузии. Вторая женская сборная Грузии заняла девятое место, третья - 41-е.

Женская сборная Армении стала на олимпиаде шестой, а сборная Азербайджана - десятой.

Дворкович стал президентом FIDE

На Шахматной олимпиаде в Батуми избран новый президент Международной шахматной федерации FIDE. Им стал Аркадий Дворкович, который сменил на посту Кирсана Илюмжинова, возглавлявшего организацию с 1995 по 2018 годы, сообщает "Коммерсант".

Бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов был отстранен от руководства FIDE в июле. Свое отстранение он назвал политически мотивированным

В ходе голосования он обошел конкурента Георгиоса Макропулоса, получив 103 голоса против 78. 

После голосования Дворкович заявил, что "теперь можно приступить к преобразованию FIDE, к реформам". "Это должна быть солидная и серьезная международная организация", - сказал он.

Примечание:

"Армянский шахматист стал победителем Кубка мира", "Шахматист из Армении одержал победу в международном турнире", "В Сочи стартовал турнир за звание чемпиона мира по шахматам".

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