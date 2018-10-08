Летчики провели пуски неуправляемых авиаракет в Дагестане

08 октября 2018, 04:22

Авиация 4-й армии ВВС и ПВО нанесла удар по объектам условного противника на полигоне "Аданак" в Дагестане.

К выполнению учебно-боевых задач 7 октября на горном полигоне Аданак в Дагестане были привлечены 15 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.

В учениях приняли участие экипажи самолетов Су-30М, Су-34, Су-24М и Су-25. Они уничтожили мишени, которые изображают технику условного противника, пишет сегодня ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

В частности, были выполнены пуски неуправляемых авиаракет, а также бомбометание, сообщает "Интерфакс".

Горный полигон Аданак расположен в Карабудахкентском районе Дагестана, пишет "Мой Дагестан".

Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что 4 октября военнослужащие из Волгоградской и Ростовской областей были передислоцированы на полигон "Дальный" в Дагестане для проведения учений.