08 октября 2018, 04:22

Летчики провели пуски неуправляемых авиаракет в Дагестане

Авиация 4-й армии ВВС и ПВО нанесла удар по объектам условного противника на полигоне "Аданак" в Дагестане.

К выполнению учебно-боевых задач 7 октября на горном полигоне Аданак в Дагестане были привлечены 15 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.

В учениях приняли участие экипажи самолетов Су-30М, Су-34, Су-24М и Су-25. Они уничтожили мишени, которые изображают технику условного противника, пишет сегодня ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

В частности, были выполнены пуски неуправляемых авиаракет, а также бомбометание, сообщает "Интерфакс".

Горный полигон Аданак расположен в Карабудахкентском районе Дагестана, пишет "Мой Дагестан".

Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что 4 октября военнослужащие из Волгоградской и Ростовской областей были передислоцированы на полигон "Дальный" в Дагестане для проведения учений.

Примечание:

"Более 300 военных полицейских вернулись из Сирии в Ингушетию", "Более тысячи военных вышли на учения в горы Дагестана", "Эксперты рассказали о связи учений на Северном Кавказе с конфликтом в Сирии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

08 октября 2018, 06:34

08 октября 2018, 05:21

08 октября 2018, 04:22

08 октября 2018, 03:23

08 октября 2018, 02:24

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи