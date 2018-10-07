Голосование на довыборах в парламент Нагорного Карабаха в Степанакерте. Фото: Алвард Григорян для Кавказского узла".

07 октября 2018, 23:43

Наблюдатели не заметили нарушений на довыборах в Степанакерте

Дополнительные выборы в парламент Нагорного Карабаха прошли сегодня по мажоритарной системе во втором избирательном округе в Степанакерте. Явка на довыборах составила более 43%, данных о нарушениях не поступало.

Как писал "Кавказский узел", свободное место в парламенте Нагорного Карабаха появилось после назначения независимого депутата Арсена Арустамяна членом совета Общественной телерадиокомпании. ЦИК Нагорного Карабаха зарегистрировал девять кандидатов на дополнительных выборах в Национальное собрание.

Довыборы на два вакантных места в Национальном собрании Нагорного Карабаха прошли 9 сентября, в голосовании приняли участие более половины избирателей. Оппозиция не зафиксировала нарушений в ходе выборов.

Явка на довыборах во втором избирательном округе в Степанакерте составила 43,79% или 4199 человек из 9589, сообщила сегодня пресс-служба Центризбиркома Нагорного Карабаха.  

Голосование на довыборах в парламент Нагорного Карабаха в Степанакерте. Фото: Алвард Григорян для Кавказского узла".

Голосование прошло спокойно, сообщила председатель комиссии на территориальном избирательном участке 2.2 Нуне Геворгян.

"Комиссия пришла утром в 7.00. После всех подготовительных работ, ровно в 8.00, как и на всех других участках, двери для граждан были открыты. Выборы прошли спокойно. Доверенные лица всех кандидатов присутствовали на участке и следили за голосованием", -  сказала Геворгян корреспонденту "Кавказского узла".

Наибольшая активность граждан наблюдалась ближе к вечеру, рассказала "Кавказскому узлу" глава комиссии на территориальном избирательном участке 2.8 Рузанна Мелкумян.

Неплохой назвал явку руководитель оппозиционной фракции "Национальное возрождение" Айк Ханумян.  

Голосование на довыборах в парламент Нагорного Карабаха в Степанакерте. Фото: Алвард Григорян для Кавказского узла".

"В целом, по нашим наблюдениям, выборы и процесс агитации прошли спокойно. Для населения это не самые важные выборы. Это дополнительные, всего одно место, и до следующих парламентских выборов осталось чуть более полтора года", - отметил Ханумян в комментарии корреспонденту "Кавказского узла". 

Представитель от партии АРФ "Дашнакцутюн" Завен Рубенян, наблюдавший на выборами на участке 2.8, также заявил о спокойном голосовании и подчеркнул взаимное уважение кандидатов в ходе предвыборной агитации. По его данным, нарушения на участке зафиксировано не было.

Жительница Степанакерта Карине А. не сказала, за кого из кандидатов отдала голос, но заметила, что "проголосовала за того, кого хотела, и которого знает как человека из порядочной семьи".

"Я люблю выборы и хожу голосовать. Сегодня проголосовал за одного молодого кандидата. Считаю, что пришло время, чтоб к власти пришли молодые, современные и грамотные люди", - сказала житель Степанакерта Симон Григорян.

Предварительные итоги голосования во втором избирательном округе Степанакерта будут обнародованы позднее. По состоянию на 22.30 мск на сайте Центризбиркома Нагорного Карабаха нет данных о нарушениях в ходе довыборов.  

Напомним, руководитель оппозиционной партии "Национальное возрождение" Айк Ханумян связал рост политической активности граждан Нагорного Карабаха с революцией в Армении.

Примечание:

"Число претендентов на два места в парламенте Нагорного Карабаха сократилось до 15", "Карабахские парламентарии сочли бессмысленной акцию оппозиции", "Более 20 человек претендуют на два вакантных места в парламенте Нагорного Карабаха". 

Автор: Алвард Григорян; источник: Корреспондент "Кавказского узла"

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