Волгоградские активисты на пикетах потребовали смены власти

07 октября 2018, 17:54

Девять активистов провели сегодня одиночные пикеты в Волгограде, потребовав, в частности, отставки президента России и отмены пенсионной реформы.

Как писал "Кавказский узел", активисты неоднократно проводили акции против пенсионной реформы в разных регионах, в том числе, на Юге России. 1 октября одиночные пикеты с требованиями освободить политзаключенных, прекратить войну в Сирии и отменить пенсионную реформу провели семеро жителей Волгограда.

Согласно проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет. 29 августа Владимир Путин предложил ряд изменений в уже принятый Госдумой в первом чтении законопроект, в частности, повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет, и предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. 3 октября Путин подписал новый закон о повышении пенсионного возраста с 1 января 2019 года.

Пикеты прошли сегодня с 14 до 16 часов сегодня на пересечении проспекта Ленина с Аллеей Героев. В акциях приняли участие Галина Тихенко, Владимир Васиковский, Владмир Тельпук, Галина Дорожнова, Любава Третьякова, Нина Шубина, Нина Штукатурова, Галина Заболотнева и Елена Шеина. Они держали плакаты "Свободу Олегу Сенцову!", "Путину – 66. Поздравляем! Уходи на пенсию!", а также с требованиями смены власти, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Я думаю, что Путину пора на заслуженный отдых. Некоторые прохожие поддерживают нас, а одна накинулась на меня и сказала, что "морду надо набить". Я спросила полицейского, поддерживает ли он нашу позицию, он сказал, что его позиция нейтральна", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Шеина.

"Основные наши плакаты сегодня – на тему пенсионной реформы и смены власти, - заявил корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Владимир Тельпук. – Я стоял с плакатом против пенсионной реформы. Считаю, что эта реформа несправедлива, это просто ограбление, а не реформа".

Активисты сообщили, что полицейские проверили у них документы, акция прошла без задержаний.

Напомним, украинский кинорежиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был осужден в Ростове-на-Дону на 20 лет колонии строгого режима. 14 мая этого года он объявил голодовку, требуя освободить всех украинских заключенных в России. В июле акцию в его поддержку провели астраханские активисты.

Новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа - на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".