07 октября 2018, 16:27

Подозреваемый в убийстве депутата найден мертвым в Армении

Бывший депутат парламента Армении Арутюн Карагезян, которого правоохранители подозревали в убийстве Каро Карапетяна, покончил с собой, предположили следователи.

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат Каро Карапетян был застрелен 6 октября в ереванском ресторане. Вместе с ним пострадал еще один человек - Саргис Авакян. В полиции Армении сообщили, что личность стрелявшего установлена и ведется розыск.

По предварительной версии, Арутюн Карагезян совершил самоубийство, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Следственного комитета Армении.

"Тело Карагезяна обнаружили в производственном цехе по обработке камня в ереванском районе Зовуни. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 "Доведение до самоубийства"", - сказал сотрудник пресс-службы.

По информации полиции, Каро Карапетян был застрелен из именного пистолета Beretta, которым, по указу премьер-министра, в 2001 году был награжден Арутюн Карагезян.

"Правоохранители выясняют обстоятельства убийства. Расследование продолжается", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе республиканской полиции.

По данным полиции, Арутюн Карагезян является подозреваемым в убийстве Каро Карапетяна, пишет ТАСС.

Раненный во время перестрелки Саргис Авакян находится в тяжелом состоянии, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в реанимационном отделении медцентра "Святой Григорий Просветитель".

По словам дежурного врача, раненого прооперировали, однако существует угроза для его жизни.

Примечание:

"Более 980 кандидатов претендуют на места в Совете старейшин Еревана", "На места в Совете старейшин Еревана претендуют 13 политических сил", "Задержание уличных музыкантов в Ереване привело к акции протеста их коллег".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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