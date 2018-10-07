Массовыми гуляниями отметили победу Нурмагомедова над Макгрегором махачкалинцы

07 октября 2018, 11:57

После победы российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова над ирландским спортсменом Конором Макгрегором сотни людей вышли на улицы Махачкалы, чтобы отпраздновать защиту чемпионского титула своего земляка. Они перекрыли движение на одном из главных перекрестков города, но постепенно полицейским удалось восстановить движение без применения силы.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов в четырех раундах победил ирландца Конора Макгрегора, сохранив пояс чемпиона в лёгком весе. Трансляция боя Нурмагомедова с Макгергором в Махачкале собрала полный зал.

Примерно за час до начала основного боя в Махачкале была установлена обещанная видеосвязь с Хабибом Нурмагомедовым. Он в это время находился в подготовительной комнате. Сам Хабиб сидел на стуле, был немногословен, улыбался в камеру. Зрителей приветствовали и остальные члены команды бойца, передает присутствовавший на трансляции корреспондент "Кавказского узла".

На сегодняшнем турнире UFC 229 три боя вызвали интерес у зрителей кинотеатра «Россия», где была организована трансляция поединков. Среди них выступление российского бойца Александра Волкова против американца Деррика Льюиса. Зал всячески выкрикивал слова поддержки, пока Волков находился в октагоне, было слышно даже: «Саша, держись» и «Саша, давай». Однако в конце третьего раунда соперник российского борца одержал победу, что вызвало сожаление у любителей ММА в зале.

Второй бой, который держал махачкалинских зрителей в напряжении, был поединок американского бойца Тони Фергюсон с соотечественником Энтони Петтис. Перед боем некоторые зрители освистывали Фергюнсона, неодобрительный гул слышен был и из динамиков. Но в ходе боя большинство начало его поддерживать. И когда объявили о его победе, многих это порадовало.

Самым эмоциональным для зрителей в Махачкале стал главный бой турнира – между российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макгрегором. Когда Хабиб Нурмагомедов выходил к октагону, в Махачкале весь зал встал, и стоя приветствовал его. Люди пытались передать свою энергию Нурмагомедова, предполагая, что в Америки у него такой поддержки, как в России, нет. В ходе поединка кто-то давал советы. Были слышны выкрики болельщиков в зале: «Давай, нокаутируй Конора», «Бей, бей».

Когда Конор показал, что сдается, махачкалинский зал взорвался в овациях, те, кто стоял или сидел в ближних рядах, бросились к экрану, но их оттуда отстранили волонтеры. Постепенно эмоции зрителей начали спадать, они не понимали, что происходит. Судья еще не объявил победителя, но Конор Макгрегор уже покинул октагон, в зале в Лас-Вегасе началась потасовка, а из восьмиугольника вышел и Хабиб Нурмагомедов. Однако вскоре рефери объявил о победе дагестанца, и зал повторно начал ликовать. Весь зал дагестанского кинотеатра, примерно 820 посадочных мест, был заполнен. Люди сидели даже на ступенях лестниц.

"Кавказским узлом" подготовлены биографии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

«Очень напряженный поединок был. Хабиб, конечно, заставил понервничать, но, к счастью, все закончилось хорошо, и сейчас уже можно идти домой высыпаться. Все довольны, все четко», - поделился с корреспондентом "Кавказского узла" один из зрителей, представившийся Исмаилом.

Хабиб, конечно, заставил понервничать, но, к счастью, все закончилось хорошо

Александр не живет и не жил в Дагестане, но приехал в Махачкалу из Краснодара специально, чтобы поболеть за Хабиба. Он купил футболку с портретом Нурмагомедова и папаху, в которых и был на коллективном просмотре.

«Я болею за Хабиба с того момента, как он пришел в UFC. Но сегодня, пока я смотрел этот бой, наверное, поседел. Хабибу надо было быть очень аккуратным, пропускать от Конора нельзя было. Главное, что отличает Хабиба как бойца – это то, как он придерживается заранее разработанного с тренерами и отцом плана», - поделился с "Кавказским узлом" впечатлением житель Краснодара.

«Мы этого ждали очень давно. И сам Хабиб тоже. И он показал сегодня, что был готов к поединку», - прокомментировал "Кавказскому узлу" итоги боя Абдулла.

Среди ярых поклонников дагестанского бойца оказалась и взрослая женщина, которая одна пришла на просмотр поединка.

Я до утра не спала. И под утро взяла такси и приехала сюда

«Я до утра не спала. И под утро взяла такси и приехала сюда. И я очень рада, что Хабиб от души избил этого соперника. Правда, пришлось понервничать в ходе боя. Но сейчас я здорова, мне хорошо. Хабиб - красавчик. Он вел себя, как мужчина, и показал, на что способен дагестанец. Я люблю поединки, смотрю даже собачьи бои», - рассказала "Кавказскому узлу" Раисат Абдуллаева.

«Отлично все прошло, поединок просто был сумасшедшим. Но я был уверен, что Хабиб накажет Конора. Никаких сомнений не было. Эта уверенность основана на вере во Всевышнего и на его способностях к борьбе. Возможно, бой и не был самым зрелищным, но для меня главное результат, исход боя», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Назар.

Возможно, бой и не был самым зрелищным, но главное результат

После того, как окончательно стало известно имя победителя, люди начали выходить на улицу. Здесь они тоже не скрывали своих эмоций. Они пошли к проезжей части, блокировали движение на перекрестке проспекта имама Шамиля и улицы Магомеда Ярагкского. Десятки людей группировались и танцевали лезгинку. Движение на обоих улицах было остановлено. Кто-то бросал машины там же и присоединялся к праздновавшим победу дагестанца, передает корреспондент "Кавказского узла".

Приехавшие сотрудники полиции, не применяя силу, стали уговаривать людей освободить проезжую часть. Примерно к 9.30 мск движение было частично восстановлено. Многие из болельщиков отметили, что будут праздновать победу на Центральной площади Махачкалы.

Отец и тренер дагестанского бойца Абдулманап Нурмагомедов смотрел бой в узком кругу знакомых в одном из заведений Махачкалы. Как рассказали корреспонденту «Кавказского узла» спортивные журналисты, Нурмагомедову-старшему стало плохо, у него поднялось давление и его увезли на «скорой помощи». Но вскоре врачи отпустили его.

Отметим, что сразу после поединка вышедший из октагона Нурмагомедов спровоцировал драку между болельщиками, из-за потасовки чемпионский пояс не был вручен победителю. Ранее, когда накануне боя в Лас-Вегасе проходила церемония взвешивания, во время которой Макгрегор провоцировал Нурмагомедова на драку, их болельщики также подрались.