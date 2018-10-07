07 октября 2018, 03:02

Власти Ингушетии отрицают планы по пересмотру соглашения с Чечней

Заявления об отмене итогов голосования по вопросам установления границы с Чечней не соответствуют действительности. Информации о том, что депутаты Народного собрания Ингушетии планируют пересмотреть Соглашение о границе с Чечней, нет, сообщили помощник главы республики Артем Перехрист и вице-спикер парламента Василий Светличный.

Как писал "Кавказский узел", депутаты парламента Ингушетии 6 октября аннулировали итоги голосования за ратификацию Соглашения о границе с Чечней. Повторное голосование назначено на 8 октября.

4 октября за ратификацию Соглашения о закреплении границы с Чечней проголосовали 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, заявили власти Ингушетии. Однако сами парламентарии рассказали, что "за" проголосовали лишь пять депутатов. Попытка организовать повторное голосование на следующий день, 5 октября, сорвалась из-за отсутствия кворума.

Сведений о том, что Народное собрание Ингушетии планирует пересмотреть закон, которым было утверждено Соглашение об установлении границы с Чечней, нет, пишет 6 октября РИА "Новости" со ссылкой на помощника главы республики Артема Перехриста.

О том, что Народное собрание республики не планирует пересматривать соглашение, также сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы парламента.

"Ничего не планируется, насколько я знаю", - цитирует его издание.

Подтвердил информацию о том, что планов пересмотреть соглашение нет, и вице-спикер Народного собрания Василий Светличный, сообщает издание.

По его словам, решение парламента "было легитимным". Однако он также отметил, что "вопрос в другом - это не всем нравится".

Напомним, что с 4 октября в Магасе массовая акция протеста против изменения границы с Чечней. Ее участники требуют провести референдум по вопросу о границе и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова, который подписал Соглашение с Чечней. Несмотря на холодную погоду, акция протеста идет круглосуточно. 6 октября правительство республики санкционировало митинг.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы) размещены на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

На "Кавказском узле" размешена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости о том, как проходит изменение границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Также "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". 

Примечание:

"Ингуши призвали Кремль направить в Магас федеральных чиновников", "Евкуров разглядел в магасском протесте религиозный подтекст", "40 страниц с подписями ингушей против Соглашения с Чечней размещены в соцсети".

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  • Власти Ингушетии отрицают планы по пересмотру соглашения с Чечней

    Заявления об отмене итогов голосования по вопросам установления границы с Чечней не соответствуют действительности. Информации о том, что депутаты Народного собрания Ингушетии планируют пересмотреть Соглашение о границе с Чечней, нет, сообщили помощник главы республики Артем Перехрист и вице-спикер парламента Василий Светличный.

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