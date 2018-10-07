Бывший депутат Каро Карапетян застрелен в Ереване

07 октября 2018, 02:33

Каро Карапетян застрелен в ереванском ресторане. Вместе с ним пострадал еще один человек. Личность стрелявшего установлена.

6 октября бывший депутат Национального собрания Армении от партии "Процветающая Армения" Каро Карапетян умер от огнестрельных ранений по дороге в медицинский центр "Эребуни", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы полиции Армении.

По его словам, около 22.40 по местному времени (21.40 мск) было получено сообщение о том, что на улице Арменакяна административного района Норк Мараш, на территории ресторана "Айги" слышны выстрелы. Через несколько минут из разных медцентров были получены сообщения о том, что к ним доставили двух человек с огнестрельными ранениями.

Второй пострадавший Саргис Авакян, по словам сотрудника полиции, госпитализирован в медцентр Святого Григория Лусаворича.

По словам полицейского, личность стрелявшего установлена, ведется розыск.

По факту убийства бывшего депутата Национального собрания возбуждено уголовное дело, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Следственного комитета Армении.

Каро Карапетян избирался в Национальное собрание Армении дважды - в 2007 и 2012 годах. Проходил в парламент по пропорциональному списку партии "Процветающая Армения", пишет "Спутник-Армения".

Как писал "Кавказский узел", в 2014 году на ярмарке сувениров "Вернисаж" произошла перестрелка. Согласно приговору суда, огонь открыл зять Каро Карапетяна Гор Аракелян. Суд приговорил его к шести с половиной годам тюрьмы, однако в 2017 году он был помилован президентом. В январе 2018 года тело Аракеляна было найдено в гостиничном номере. По данным следствия, он умер от инсульта.