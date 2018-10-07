Религиозные деятели Ингушетии опровергли заявление Евкурова о призывах к протесту

07 октября 2018, 01:34

Заявление Евкурова о том, что имамы призывают людей выйти на митинг против передела границы с Чечней, не соответствуют действительности, сказал "Кавказскому узлу" заместитель муфтия Магомед Хаштыров. По его словам, народ недоволен действиями Евкурова, а духовенство вынуждено участвовать в митинге. Среди имамов Ахль Сунна единой позиции по поводу протеста нет, заявил имам мечети селения Ачалуки Ахмед Чергизов.

" Кавказский узел " сообщал, что глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил 6 октября, что позиция религиозных деятелей, поддерживающих протест, мешает власти разрешить кризис. По его словам, порядка 25 имамов в населенных пунктах призывают людей выйти на митинг. "Была бы эта ситуация без религиозного подтекста, конечно, власть бы понимала, что делать. А сегодня, когда священнослужители, имамы населенных пунктов стоят за этим, сам муфтий и его окружение стоят за этим, очень сложно принимать решение для власти", - заявил глава Ингушетии.



Акция протеста против изменения границы между Чечней и Ингушетией началась в Магасе 4 октября. Несмотря на холодную погоду, она идет круглосуточно. Участники митинга требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова, который подписал соглашение с Чечней. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику " Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней ".

В Духовном центре мусульман Ингушетии опровергли заявление Юнус-Бека Евкурова о том, что имамы призывают к протестам.

"Никто в мечетях никаких призывов и заявлений не делает. То, что народ не доволен его (Евкурова) действиями — это другое дело. Я не считаю, что сегодняшняя проблема связана с религиозными деятелями. В протесте участвуют представители разных течений, и это никак не связано с религиозными убеждениями. Это протест народа, жителей Республики Ингушетия, недовольство граждан антиконституционными действиями власти", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель муфтия Магомед Хаштыров.

Отметим, что среди протестующих против передела границы с Чечней много верующих. На время намазов митинг прерывается, часто вместе с протестующими намаз совершают силовики. Такие массовые намазы во время протеста - формат необычный, даже если имамы делают это не для поддержки митинга, а по другим соображениям, все равно этот формат придает поддержку протестующим.

Он отметил, что в условиях сложившегося кризиса люди прислушиваются к духовенству.

"Мы стараемся успокаивать людей. И мы обращались к руководству, к чиновникам, чтобы они ни в коем случае не допустили начала таких протестов, чтобы прислушались к народу, но они довели до того, что народ встал. Теперь нам, так или иначе, в этом приходится участвовать. Мы не можем допустить, чтобы были какие-то бесчинства или кровопролитие, и нам приходится теперь по долгу службы бывать здесь (на протестах)", - сказал Хаштыров.

Он попросил не связывать прежний конфликт муфтия и главы региона с позицией Духовного центра по подписанному соглашению и протестам.

Юнус-Бек Евкуров не первый год конфликтует с муфтиятом республики. В марте 2016 года он объявил о роспуске Духовного управления мусульман и его ликвидации как общественной организации. В сентябре 2017 года Минюст заключил мировое соглашение с муфтиятом Ингушетии в связи с устранением нарушений. Но после заявления Евкурова 15 февраля 2018 года о том, что проповеди будут контролироваться на предмет политизации при помощи камер видеонаблюдения, установленных в мечетях, конфликт вновь обострился. 27 мая муфтият Ингушетии отлучил Евкурова от мусульманской общины. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты указали на политические корни этого конфликта.

"Это никак не связанные вопросы. Да, был конфликт, но связывать эти темы бессмысленно. Мы имеем возмущение народа по поводу нарушения Конституции Ингушетии и России. Необходимо просто исправить эти нарушения, а конфликт с муфтиятом можно решить в другое время. Тут надо исправлять нарушение прав граждан, и связывать протесты с религией и муфтиятом нет никакой логики и смысла", - заключил религиозный деятель.

Единой позиции среди имамов Ахль Сунна по поводу протеста нет

Имам мечети селения Ачалуки Ахмед Чергизов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что выступает против соглашения об изменении границы с Чечней.

"Это сделано в нарушение законодательства. Есть определенные процедуры. А главное, до последнего от народа скрывали, что там происходит. Я поддерживаю возмущение ингушского народа. Власть на уровне законодательства должна проводить работу по определению границы", - сказал Чергизов.

Говоря об отношении к протестам имамов Ахль Сунна религиозный деятель заявил, что единой позиции на этот момент не сформировано.

"Я не знаю имамов, которые высказываются против протеста. Кроме тех, кто призывает к спокойствию и к тому, что надо быть вместе, что чеченцы нам не враги... Против протестов я не слышал никаких заявлений. У Хамзата Чумакова позиция менялась. В первый день он упрекнул власть в ее действиях, связанных с подписанием этого соглашения. Позже он не поддержал автопробег, заявив, что это мешает всем пользователям дорожного движения. На следующий день он снова высказал позицию, что свое мнение нужно отстаивать", - рассказал Чергизов.

Приверженцы суннизма, которые называют себя "ахль-сунна" (люди сунны), исходят из убеждения, что придерживаются неискаженной традиции пророка Мухаммада, отмечается в размещенном на "Кавказском узле" в разделе "Справочник" справочном материале "Суннизм". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликованы справочные статьи "Ваххабизм", "Суфизм", "Ислам в России".

Имамы Ахль Сунна пытаются выработать единую позицию по протестам в республике, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" имам мечети Али-Юрта, известный проповедник Иса Цечоев.

"Представители духовенства Ахль Сунна уаль джамаа собирались сегодня (6 октября), решали этот вопрос. Мы общались и с организаторами протестов. В ближайшее время мы примем общую резолюцию и тогда сможем озвучить нашу позицию", - сообщил Цечоев.

Имамы ни к чему не призывают, это мирная акция несогласного народа

Имам назрановской мечети, входящей в состав Духовного центра мусульман Ингушетии, на условиях анонимности заявил корреспонденту "Кавказского узла", что никаких призывов к протестам в мечетях не произносят.

"Имамы ни к чему не призывают. У нас для проповедей отдельные темы. Лично я поддерживаю этот протест, потому что это мирная акция несогласного народа, а не отдельных людей, [не согласных] с отторжением наших ингушских земель. Без согласия и ведома народа, без проведения общественной дискуссии такие вещи осуществлять недопустимо. Это целый народ, а не кучка людей", - сказал он.

Он также отметил, что не владеет информацией о прошедшей накануне встрече Евкурова с религиозными деятелями.

"Наших имамов там не было. Возможно, он собрал несколько человек из близкого окружения. Сейчас все имамы поддерживают свой народ. Есть единицы, которые, возможно, его поддержали, и он мог их собрать", - заключил религиозный деятель.

На пятничной проповеди в мечети имам критически высказался о форме протеста по поводу обсуждаемого соглашения в виде митинга, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" прихожанин мечети Насыр-Корта.

"Все, что я слышал в этой мечети до этого, возможно, я понимал как-то не так. Да, имам Чумаков говорит, что это может перерасти в столкновение, и этим мотивирует свое неприятие этой формы протеста. Я не могу понять эту позицию, в этом вопросе он не критичен к действиям власти. В целом позиция имамов Ахль Сунна такова, что они не призывают идти на митинги и не запрещают в них участвовать тем, кто это делает", - сказал он.

Комментариями имама Хамзата Чумакова по поводу его отношения к протестам "Кавказский узел" пока не располагает.