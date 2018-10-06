Суд в Волгограде смягчил наказание Батманову

06 октября 2018, 22:34

Тракторозаводский райсуд Волгограда 5 октября удовлетворил ходатайство защиты журналиста Александра Батманова о замене неотбытой части наказания ограничением свободы.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая адвокат журналиста Батманова ходатайствовал о его условно-досрочном освобождении. 21 июня Тракторозаводский районный суд принял решение заменить Батманову неотбытую часть наказания ограничением свободы. Прокуратура выступила против. 28 августа волгоградский облсуд направил на новое рассмотрение дело Батманова, отменив замену его наказания на ограничение свободы. Основанием для такого решения стали формальности, заявила защита журналиста.

17 октября 2017 года суд в Волгограде назначил Александру Батманову два года и один месяц колонии строгого режима. Он был осужден по делу о краже из магазина. За почти четыре месяца до приговора журналист сломал ноги, выпрыгнув из окна отделения полиции. Впоследствии Батманов жаловался, что в СИЗО ему не оказывают медпомощь. Европейская федерация журналистов признала Батманова преследуемым за профессиональную деятельность сотрудником СМИ.

После решения, принятого Тракторозаводским районным судом, Батманов будет освобожден из колонии через десять дней, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Куницкий.

Сам Батманов 4 октября сказал корреспонденту "Кавказского узла", что его перевели на облегченные условия содержания.