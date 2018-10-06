Правительство Ингушетии разрешило митинг в Магасе

06 октября 2018, 20:40

Акция протеста в центре Магаса будет считаться санкционированной с 8 по 15 октября, но только в дневное время, заявило сегодня правительство республики.

Как писал "Кавказский узел", массовая акция протеста против изменения границы между Чечней и Ингушетией началась в Магасе 4 октября. Участники стихийного митинга требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал Соглашение с Чечней. Несмотря на холодную погоду, акция протеста идет круглосуточно.

Правительство Ингушетии разрешило проводить митинг в Магасе с 8 по 15 октября, передал корреспондент "Кавказского узла".

Информация об этом опубликована и на сайте правительства. "Проведение указанного мероприятия согласовываем при условии соблюдения федерального и республиканского законодательства... в том числе и время проведения указанного мероприятия (митинга), установленное статьей 9 федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", в соответствии с которой публичное мероприятие не может начинаться раньше 07.00 и заканчиваться позднее 22.00 текущего дня по местному времени, за исключением публичных мероприятий, посвященных памятным датам России, публичных мероприятий культурного содержания", - говорится в датированном 6 октября документе за подписью главы правительства Зялимхана Евлоева, размещенном на сайте правительства.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". На "Кавказском узле" также размещены справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).