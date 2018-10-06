Ингуши призвали Кремль направить в Магас федеральных чиновников

06 октября 2018, 19:52

Руководство страны должно направить в Ингушетию своих представителей и делегацию Общественной палаты, чтобы на месте разобраться в ситуации вокруг передела границы, заявили сегодня представители ингушской общины Москвы.

Как писал "Кавказский узел", массовая акция протеста против изменения границы между Чечней и Ингушетией началась в Магасе 4 октября. Участники митинга требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова, который подписал Соглашение с Чечней. Несмотря на холодную погоду, акция протеста идет круглосуточно.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы) размещены на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Видео, озаглавленное "Обращение ингушской диаспоры в Москве!", опубликовано сегодня в YouTube. На видео показаны два десятка человек, стоящие с флагом Ингушетии. В первой половине шестиминутного ролика один из собравшихся говорит по-ингушски, а на середине третьей минуты видео в кадр выходит другой мужчина, который зачитывает с нескольких листов бумаги обращение.

"Обращаемся к гражданам республики, объявившим бессрочный митинг в городе Магасе. Проживающие в столице нашей страны ингуши поддерживают вас в ваших законных требованиях... Слова поддержки высказывают нам и просят передать вам жители Чечни, Кабардино-Балкарии, Дагестана, города Санкт-Петербурга, других регионов России и зарубежья. Мы просим вас проявить спокойствие, уберечь жителей региона от провокаций и добиться выполнения наших законных требований демократическим путем", - зачитал представитель общины.

Также представители ингушской общины Москвы заочно обратились к Юнус-Беку Евкурову, предложив "не вешать ярлыки" на активистов. "Выступая недавно, вы заявили, что митингующие позорят республику, что вы сделали все, чтобы жители чувствовали себя в демократическом обществе... За нами никто не стоит, нас никто не ведет. Мы выражаем свою позицию, которая не совпадает с вашей и ваших подчиненных. А вам следовало бы встретиться и понять действительные наши мотивы, а не вешать ярлыки на людей, провоцируя и накаляя ситуацию".

"Также мы обращаемся к руководителям федеральной власти, - зачитал далее представитель общины. - Подписанное Соглашение нарушает требования конституционных норм и федерального законодательства. Несмотря на заключение Конституционного суда Республики Ингушетия о нарушении установленных процедур... в Народном собрании Ингушетии был поставлен вопрос об утверждении Соглашения".

4 октября Конституционный суд Ингушетии встал на сторону митингующих. Соглашение о новой границе с Чечней не может быть рассмотрено ингушским парламентом, так как подобные вопросы должны решаться на референдуме, заявил суд.

"Обстановка требует от вас адекватной оценки сложившейся ситуации, направления в регион руководителей федеральной власти, чтобы разобраться в сложившейся проблеме, не допустив насилия и кровопролития... Также мы просим направить немедленно к митингующим делегацию Общественной палаты Российской Федерации. Ингушский и чеченский народы не разделяют границы. Мы были и будем братскими народами, но, не отменив Соглашение, мы оставляем почву для провокаторов и дестабилизации обстановки на Северном Кавказе", - говорится в обращении, расшифрованном "Кавказским узлом".

По состоянию на 19.48 мск, видео набрало 26 просмотров, комментариев к нему пока нет. "Кавказский узел" пока не смог проверить достоверность опубликованной в видео информации.

Напомним, что в ночь на 5 октября представители ингушской общины Москвы прибыли в Магас для поддержки участников акции протеста. Вопрос об изменении границы Ингушетии должен решаться на референдуме, заявил представитель московской делегации Магомед Даурбеков.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". На "Кавказском узле" также размещены справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".