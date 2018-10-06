Нижегородские врачи прибыли в Дагестан для лечения пострадавших школьников

06 октября 2018, 18:18

Состояние троих пострадавших при взрыве в дагестанской школе подростков, которых доставили в Нижний Новгород, стабилизируется. Еще двое пострадавших остаются в Дагестане, они все еще в крайне тяжелом состоянии, сообщили сегодня в Минздраве России.

Как писал "Кавказский узел", пятеро школьников были госпитализированы с ожогами после взрыва, который произошел 2 октября в спортзале школы в селении Эбдалая Левашинского района. 3 октября троих пострадавших при взрыве доставили на лечение в Нижний Новгород самолетом МЧС.

Взрыв в дагестанской школе, в результате которого пострадали пять учеников, произошел после утечки из газопровода, сообщило МЧС. Родители школьников ранее жаловались на запах газа в помещении спортзала, заявил отец одного из пострадавших. Газовая труба, на которой выявлена утечка, проходит рядом со спортзалом, сообщило следственное управление Следственного комитета России по Дагестану.

В ожоговом центре Нижнего Новгорода подросткам из Дагестана оказывается вся необходимая помощь, в их состоянии есть улучшения. "Состояние доставленных 3 октября из Дагестана в ожоговый центр клиники Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) троих дагестанских подростков, пострадавших в результате взрыва газа, стабилизируется", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России. При этом врачи оценивают их состояние как тяжелое, передает ТАСС.

Крайне тяжелым остается состояние двух школьников, чья эвакуация в Нижний Новгород все еще невозможна. По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой в Махачкалу направлена бригада комбустиологов (врачей, специализирующихся в ожоговой медицине) ведущего ожогового центра клиники Приволжского исследовательского медицинского университета. Прибывшие в Дагестан специалисты вместе с коллегами из республиканской больницы в круглосуточном режиме продолжают бороться за жизнь пострадавших, отмечает РИА "Новости".

У проходящих лечение в Махачкале подростков "сверхкритичные ожоги – 92% и 94% тела", передает со ссылкой на руководителя федерального ожогового центра при Приволжском исследовательском медицинском университете Игоря Арефьева агентство.