Депутаты сообщили о срыве заседания парламента

06 октября 2018, 20:52

Намеченное на сегодня внеочередное заседание Народного собрания Ингушетии не состоялось из-за отсутствия кворума, рассказали депутаты участникам митинга в Магасе.

Как писал "Кавказский узел", на 18.00 было назначено внеочередное заседание Народного собрания Ингушетии, на котором планировалось повторно рассмотреть вопрос ратификации Соглашения о границе с Чечней, сообщила сегодня депутат Марем Амриева.

4 октября за ратификацию Соглашения проголосовали 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, заявили власти Ингушетии. Однако сами парламентарии рассказали собравшимся на площади в Магасе, что "за" проголосовали лишь пять депутатов. Попытка организовать повторное голосование на следующий день, 5 октября, сорвалась из-за отсутствия кворума.

Три депутата парламента Ингушетии вышли сегодня к собравшимся и сообщили о том, что не смогли собрать необходимое количество своих коллег для повторного голосования, написал глава правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов в своем блоге на "Кавказском узле".

"Причиной срыва внеочередного заседания, назначенного на 18.00 сегодняшнего дня, стало отсутствие кворума", - написал правозащитник в посте "Заседание депутатов парламента Ингушетии не состоялось".

По словам депутата Сет-Салима Ахильгова, парламентарии планируют обсудить Соглашение о границе 8 октября. "Мы вернёмся к этому договору, в понедельник [8 октября] мы снова обсудим этот вопрос", - передал корреспондент "Кавказского узла" сказанные сегодня на митинге слова депутата.

Отметим, что с 4 октября в Магасе проходит массовая акция протеста против изменения границы. Несмотря на холодную погоду, акция идет круглосуточно. Ее участники требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который подписал Соглашение с Чечней.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". На "Кавказском узле" также размещены справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).