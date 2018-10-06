Ингушские депутаты заявили о давлении Евкурова в день голосования

06 октября 2018, 16:57

17 депутатов дали устное согласие на участие в сегодняшнем заседании парламента Ингушетии, созванном для рассмотрения вопроса ратификации Соглашения о границе Ингушетии и Чечни, сообщил парламентарий Закрий Мамилов. По словам его коллег, Евкуров оказал давление во время голосования по этому вопросу 4 октября.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на 18.00 назначено внеочередное заседание Народного собрания Ингушетии, на котором планируется повторное рассмотрение вопроса ратификации подписанного главами Ингушетии и Чечни Соглашения о границе. Об этом на митинге в Магасе, который продолжается третий день, сообщила депутат Марем Амриева.

Власти Ингушетии заявили, что 17 из 25 депутатов, присутствовавших 4 октября на заседании парламента, проголосовали за ратификацию Соглашения об административной границе с Чечней. Однако сами парламентарии, по данным источников, рассказали собравшимся на площади в Магасе, что "за" проголосовали лишь пять депутатов. Попытка организовать повторное голосование 5 октября сорвалась из-за отсутствия кворума. Участники митинга в Магасе требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова, который подписал Соглашение с Чечней.

Противникам подписания Соглашения о границе удалось получить устное согласие 17 депутатов участвовать в сегодняшнем заседании парламента, сообщил Закрий Мамилов.

"Мы хотели вчера провести заседание, не смогли, и сегодня вновь работаем над этим. Сейчас есть устное согласие 17 депутатов на участие в экстренном заседании. Остается обеспечить их явку", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Закрий Мамилов.

Отметим, что, по данным на 16.57 мск 6 октября, на сайте ингушского парламента информации о внеочередном заседании не было.

В день голосования о ратификации Соглашения об установлении границ глава Ингушетии 4 октября Юнус-Бек Евкуров, узнав о нежелании депутатов принять закон, оказал на них давление, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” источник, знакомый с ситуацией.

"Обычно законопроекты, которые депутаты должны рассмотреть, включаются в повестку дня парламента минимум за несколько дней. Ратификации Соглашения не было в повестке дня депутатов в день голосования. Они все удивились, что ратификация вынесена не на рассмотрение, а сразу на голосование. Депутаты отказались рассматривать этот вопрос в ходе этого заседания, но, узнав об этом, в парламент пришел Юнус-Бек Евкуров", - рассказал источник, пожелавший остаться не названым.

По его словам, глава Ингушетии заставил депутатов провести голосование и ратифицировать Соглашение. "Он приехал в парламент и сказал, что здесь он главный и сам решает, как должно пройти голосование. Депутаты все равно отказывались рассматривать ратификацию соглашения. В итоге было принято решение провести тайное голосование. Все подумали, что это хороший вариант, так как можно будет тайно голосовать против и не принять закон. Но потом оказывается, что якобы 17 голосов "за". Хотя уже больше 15 депутатов публично заявили, что они голосовали против", - отметил источник.

По его словам, вопрос о ратификации Соглашения на рассмотрение поставил сам Евкуров, и он же заставил депутатов голосовать "за".

Информацию о давлении на депутатов в день голосования подтвердил депутат ингушского парламента Сет-Салим Ахильгов. "Я думаю, что если информировать, то это надо делать полностью, а не наполовину. Поэтому скажу, что да, был такой случай. Глава Ингушетии приходил в парламент в день голосования, говорил, что мы должны голосовать за ратификацию. Давление со стороны Евкурова, конечно, было", - сказал корреспонденту"“Кавказского узла" Сет-Салим Ахильгов.

При этом депутат сообщил, что во время голосования главы Ингушетии уже не было в парламенте. "Он пришел, выступил, ушел, и потом было голосование", - отметил Ахильгов.

Закрий Мамилов также подтвердил информацию о давлении со стороны Евкурова, но "только на некоторых депутатов".

"Присутствие председателя правительства и главы республики на заседаниях парламента – в принципе обычное явление. Часто такое бывает. Тем более, когда касается такого сложного и важного вопроса. В день голосования они тоже были. Евкуров явным образом не влиял на всех депутатов, но своим присутствием он подавлял волю некоторых депутатов", - рассказал Закрий Мамилов.

По его словам, после голосования была перепалка между депутатами. "Люди были возмущены подменой результатов голосования, и между депутатами была перепалка. Мы друг другу показывали свои бюллетени, фотографировали их, чтобы потом показать другим. Мы же знали, кто как голосовал, но результат подменили с точностью до наоборот", - отметил Закрий Мамилов.

Напомним, власти Ингушетии обвинили протестующих в давлении на депутатов. Организаторы акции протеста в Магасе требуют от депутатов заявлений о голосовании против Соглашения об установлении административной границы с Чечней, заявил 5 октября помощник главы республики Артём Перехрист. Федеральные власти обязаны начать расследование по сообщению о фальсификации при голосовании в парламенте Ингушетии, а также обеспечить законность и гласность в процессе решения вопроса о границе республик, заявил в тот же день Правозащитный центр "Мемориал".

Протесты жителей Ингушетии против соглашения о границе с Чечней могут перерасти в вооруженный конфликт между двумя республиками, считают правозащитник Светлана Ганнушкина и историк Михаил Рощин. Глава Ингушетии справится с ситуацией, полагает специалист по информационной политике Маргарита Лянге. Ситуация обострилась потому, что ингушские власти приняли решение без учета позиции местных жителей, сошлись во мнении эксперты.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". На "Кавказском узле" также опубликована справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и размещен полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).