06 октября 2018, 17:12
Два человека погибли на железной дороге в Краснодарском крае
Отец с сыном попали под грузовой поезд в Крымском районе и погибли, сообщили сегодня следователи.
По версии следствия, инцидент произошел сегодня примерно в 11.30 мск на перегоне Тоннельная-Баканская.
"Смертельно травмированы отец с сыном. Со слов машинистов поезда, они шли вдоль железнодорожных путей. Машинист поезда подал световые и звуковые сигналы, а затем применил экстренное торможение. Трагедии избежать не удалось, оба мужчины скончались на месте происшествия", - сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.
"Кавказский узел" ранее писал, что в мае женщина и ребенок погибли на железной дороге в Ростовской области, попав под грузовой поезд.
"Два человека арестованы после столкновения поезда с автобусом в Баку", "Следком начал проверку после гибели жителя Анапы в пассажирском поезде", "Один человек пострадал в аварии с поездом на Кубани".
06 октября 2018, 18:18
-
Нижегородские врачи прибыли в Дагестан для лечения пострадавших школьников
Состояние троих пострадавших при взрыве в дагестанской школе подростков, которых доставили в Нижний Новгород, стабилизируется. Еще двое пострадавших остаются в Дагестане, они все еще в крайне тяжелом состоянии, сообщили сегодня в Минздраве России.
06 октября 2018, 17:42
-
Жители Чечни раскритиковали схему выделения квартир к юбилею Грозного
По случаю юбилея Грозного чеченские власти выделили 200 квартир в столице для малоимущих семей. Жители города выказали недовольство темпами и непрозрачностью схемы выделения жилья нуждающимся.
06 октября 2018, 17:12
-
Два человека погибли на железной дороге в Краснодарском крае
Отец с сыном попали под грузовой поезд в Крымском районе и погибли, сообщили сегодня следователи.
06 октября 2018, 16:57
-
Ингушские депутаты заявили о давлении Евкурова в день голосования
17 депутатов дали устное согласие на участие в сегодняшнем заседании парламента Ингушетии, созванном для рассмотрения вопроса ратификации Соглашения о границе Ингушетии и Чечни, сообщил парламентарий Закрий Мамилов. По словам его коллег, Евкуров оказал давление во время голосования по этому вопросу 4 октября.
06 октября 2018, 16:25
-
Назначено внеочередное заседание парламента Ингушетии
Сегодня на 18.00 назначено внеочередное заседание Народного собрания Ингушетии, на котором планируется повторное рассмотрение вопроса ратификации подписанного главами Ингушетии и Чечни Соглашения о границе, сообщила депутат Марем Амриева.
-
06 октября 2018, 14:472
Болельщики подрались перед боем Нурмагомедова и Макгрегора
-
06 октября 2018, 14:07
Евкуров разглядел в магасском протесте религиозный подтекст
-
06 октября 2018, 11:294
Протестующие сообщили о закрытии помогавшего им кафе в Магасе
-
06 октября 2018, 07:42
Гуковские шахтеры встречают заморозки без угля в собственных домах
-
05 октября 2018, 17:421
Активисты рассказали об отъезде из Магаса неместных силовиков
-
05 октября 2018, 13:35
Члены ингушской общины Москвы присоединились к активистам в Магасе
-
06 октября 2018, 17:12
Два человека погибли на железной дороге в Краснодарском крае
-
06 октября 2018, 16:25
Назначено внеочередное заседание парламента Ингушетии
-
06 октября 2018, 13:46
Митингующие в Магасе сообщили о стягивании техники
-
06 октября 2018, 12:58
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах
-
06 октября 2018, 12:03
Человек пострадал при взрыве газа в Махачкале
-
06 октября 2018, 09:36
Азербайджан насчитал 27 обстрелов с армянской стороны
-
06 октября 2018, 06:56
Землетрясение произошло на границе Чечни и Дагестана
-
06 октября 2018, 00:41
Дагестанский фермер заподозрен в мошенничестве с субсидией Минсельхоза
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
05 октября 2018, 07:28
BERG...man TbilisiСупергол Торнике Окриашвили. Краснодар - Севилья 2-1! Фото и видео... 26
-
24 сентября 2018, 09:09
BERG...man TbilisiКраснодар официально стал 16-ым городом - миллионником РФ 55
-
16 сентября 2018, 18:42
BERG...man TbilisiСпартак - Ахмат: онлайн. Анжи камнем идет ко дну! 0-4 в Махачкале- от "быков" из Краснодара! Обзор 7-го тура премьер-лиги 46
-
20 августа 2018, 12:574
Ткачев Александр Николаевич
-
29 июня 2018, 16:0216
Гвашев Руслан Индрисович
-
27 февраля 2018, 17:30
Исаев Шамиль Абдулаевич
-
06 октября 2018, 14:49Колонна военной техники на дороге из Владикавказа в Беслан
-
06 октября 2018, 01:08Открытие дома репатрианта в Адыгее
-
05 октября 2018, 23:44В Грозном похищен человек
-
05 октября 2018, 13:23В Дагестане откроют памятник русскому учителю
-
02 октября 2018, 08:48В домах ингушских активистов проходят обыски
-
07 июля 2018, 23:581
Мундиаль-2018: где и когда пройдут матчи на Юге России
-
16 июня 2018, 14:27
"Репортеры без границ": Кремль играет неравный матч с Гериевым
-
05 октября 2018, 23:59
Прокуратура заинтересовалась повторным прекращением дела против министра спорта Кубани Черновой
-
05 октября 2018, 05:381
Активист в Сочи арестован на пять суток за спор с чиновниками о праве на жилье
-
12 марта 2018, 20:177
"Пики Кадырова", фальсификации и нaрисованные итоги. Эксперт "Голоса" о кавказских традициях на выборах
-
31 декабря 2017, 06:041
Новые отставки губернаторов, акции протеста и неподконтрольный Навальный. Николай Петров о ключевых событиях ушедшего и нового года