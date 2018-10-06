06 октября 2018, 17:12

Два человека погибли на железной дороге в Краснодарском крае

Отец с сыном попали под грузовой поезд в Крымском районе и погибли, сообщили сегодня следователи.

По версии следствия, инцидент произошел сегодня примерно в 11.30 мск на перегоне Тоннельная-Баканская.

"Смертельно травмированы отец с сыном. Со слов машинистов поезда, они шли вдоль железнодорожных путей. Машинист поезда подал световые и звуковые сигналы, а затем применил экстренное торможение. Трагедии избежать не удалось, оба мужчины скончались на месте происшествия", - сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае женщина и ребенок погибли на железной дороге в Ростовской области, попав под грузовой поезд.

Примечание:

"Два человека арестованы после столкновения поезда с автобусом в Баку", "Следком начал проверку после гибели жителя Анапы в пассажирском поезде", "Один человек пострадал в аварии с поездом на Кубани".

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