Глава Каякентского района заявил о своей невиновности

06 октября 2018, 19:18

Дело о превышении должностных полномочий при передаче участка земли возбуждено необоснованно, заявил руководитель Каякентского района Дагестана Магомедэмин Гаджиев. Он пояснил, что пытался решить в муниципалитете замельный вопрос.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября руководитель Каякентского района Дагестана Магомедэмин Гаджиев был заподозрен в передаче земельного участка стоимостью 25 миллионов рублей из республиканской в муниципальную собственность.

Гаджиев не считает себя виновным. "В Каякентском районе земельные вопросы уже давно будоражат общество и на 90% стали предметом теневой экономики. Некоторым очень не хочется менять сложившуюся ситуацию. Но пришло время разрубить этот узел и выйти из юридического тупика. Я, как глава муниципального района, наиболее близкой до населения ветви власти, взял на себя ответственность и в декабре 2017 года подписал постановление. Но прокурор района через пять месяцев решил, что это неправильно и я был вынужден отменить свое постановление", - процитиррвало сегодня слова Гаджиева "Новое дело".

На сайтах прокуратуры Дагестана и администрации Каякентского района по состоянию на 14:30 мск 6 октября нет комментариев относительно этого уголовного дела.

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