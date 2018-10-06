06 октября 2018, 19:18

Глава Каякентского района заявил о своей невиновности

Дело о превышении должностных полномочий при передаче участка земли возбуждено необоснованно, заявил руководитель Каякентского района Дагестана Магомедэмин Гаджиев. Он пояснил, что пытался решить в муниципалитете замельный вопрос.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября руководитель Каякентского района Дагестана Магомедэмин Гаджиев был заподозрен в передаче земельного участка стоимостью 25 миллионов рублей из республиканской в муниципальную собственность.

Гаджиев не считает себя виновным. "В Каякентском районе земельные вопросы уже давно будоражат общество и на 90% стали предметом теневой экономики. Некоторым очень не хочется менять сложившуюся ситуацию. Но пришло время разрубить этот узел и выйти из юридического тупика. Я, как глава муниципального района, наиболее близкой до населения ветви власти, взял на себя ответственность и в декабре 2017 года подписал постановление. Но прокурор района через пять месяцев решил, что это неправильно и я был вынужден отменить свое  постановление", - процитиррвало сегодня слова Гаджиева "Новое дело".

На сайтах прокуратуры Дагестана и администрации Каякентского района по состоянию на 14:30 мск 6 октября нет комментариев относительно этого уголовного дела.

Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в республике публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.

Примечание:

"«Черновик»: следствие заинтересовала земля под детсадом в Махачкале", "Прокуратура увидела халатность в действиях чиновников мэрии Махачкалы", "Суд запретил строительство девятиэтажки в пригороде Махачкалы".

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