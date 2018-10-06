Евкуров разглядел в магасском протесте религиозный подтекст

06 октября 2018, 14:07

Имамы призывают людей выходить на митинг против изменения границы с Чечней и оказывают давление на депутатов парламента, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Религиозный подтекст ситуации мешает власти понять, что делать, сказал он.

"Кавказский узел" сообщал, что акция протеста против изменения границы между Чечней и Ингушетией началась 4 октября. Несмотря на холодную погоду, она идет круглосуточно.

Участники митинга требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова, который подписал соглашение с Чечней. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Юнус-Бек Евкуров заявил, что мусульманское духовенство обостряет ситуацию в республике. "Порядка 25 имамов в населенных пунктах призывают в мечетях, чтобы эти люди вышли на митинг. Сами участвуют в этих митингах. Разве так можно? Стариков вытаскивают. И все это именем Всевышнего, именем пророка", - сказал Евкуров.

Религиозные деятели оказывают давление на депутатов парламента Ингушетии. "Начинают говорить, пугать, что мы по шариату вам это не сделаем, то не сделаем… Была бы эта ситуация без религиозного подтекста, конечно, власть бы понимала, что делать. А сегодня, когда священнослужители, имамы населённых пунктов стоят за этим, сам муфтий и его окружение стоят за этим, очень сложно принимать решение для власти", - привело сегодня слова Евкурова РИА "Новости".

Евкуров не первый год конфликтует с муфтиятом республики. В марте 2016 года он объявил о роспуске духовного управления мусульман и его ликвидации как общественной организации. В сентябре 2017 года Минюст заключил мировое соглашение с муфтиятом Ингушетии в связи с устранением нарушений. Однако после заявления Евкурова 15 февраля 2018 года о том, что проповеди будут контролироваться на предмет политизации при помощи камер видеонаблюдения, установленных в мечетях, конфликт вновь обострился. 27 мая муфтият Ингушетии отлучил Евкурова от мусульманской общины. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты указали на политические корни этого конфликта.

Давление на депутатов оказывали и их родственники, считает Евкуров. "Давление оказывали не посторонние лица, а ближайшие родственники депутатов. Поэтому я понимаю, что некоторые депутаты вынуждены говорить, что они голосовали против или не голосовали за", - процитировал сегодня слова Евкурова "Интерфакс". Он пояснил, что депутаты боятся пойти против своих тейпов.

Власти Ингушетии заявили, что 17 из 25 депутатов, присутствовавших 4 октября на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения об административной границе с Чечней. Однако сами парламентарии, по данным источников, рассказали собравшимся на площади в Магасе, что "за" проголосовали лишь пять депутатов. Попытка организовать повторное голосование 5 октября сорвалась из-за отсутствия кворума.

Евкуров заявил, что не намерен идти на уступки. "Двадцать шесть лет что происходило на границе - сколько перестрелок, сколько похищений, разговоров. Сколько человек говорили: "Должна быть определена граница"? Представьте себе, что границы нет? Я пошел на это <…> ради завтрашнего будущего наших потомков. Я повторяю: я, как глава республики, с этого пути не сверну, я твердо уверен, что я прав в этом вопросе", - проуитировал сегодня слова Евкурова ТАСС.

На "Кавказском узле" содержится справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней", а также опубликован полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Новости о том, как проходит изменение границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".