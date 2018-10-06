06 октября 2018, 12:03
Человек пострадал при взрыве газа в Махачкале
Газовый баллон взорвался сегодня утром на территории "Горгаза" в Махачкале, пострадавший доставлен в больницу.
Информация о взрыве была получена спасателями в 09.45 мск. Взрыв не привел к пожару, отмечает МЧС.
"Имеется пострадавший, который доставлен в республиканскую клиническую больницу", - говорится на сайте управления МЧС по Дагестану.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 2 октября в спортзале школы в селении Эбдалая Левашинского района из-за утечки газа произошел взрыв. Пятеро школьников были госпитализированы с ожогами, их доставили на лечение в Нижний Новгород самолетом МЧС.
"Около 100 школьников в Тляратинском районе остались без уроков после пожара", "В Дагестане в пропасть упал автомобиль с тремя ехавшими на экзамен школьниками", "Пострадавший при взрыве в Дагестане школьник направлен на лечение в Москву".
06 октября 2018, 12:37
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06 октября 2018, 12:03
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Человек пострадал при взрыве газа в Махачкале
Газовый баллон взорвался сегодня утром на территории "Горгаза" в Махачкале, пострадавший доставлен в больницу.
06 октября 2018, 11:29
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