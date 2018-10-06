Два человека арестованы после столкновения поезда с автобусом в Баку

06 октября 2018, 12:37

Водитель автобуса и диспетчер компании-перевозчика заключены под стражу по делу о гибели двух человек в аварии на железнодорожном переезде. В больницах остаются девять пострадавших в ДТП.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 октября при столкновении поезда и автобуса погибли два человека, десятки попали в больницу. К утру 2 октября госпитализированными оставались 16 человек.

ДТП произошло сегодня в поселке Бина. По данным ОАО "Азербайджанские железные дороги", водитель автобуса, следовавшего по городскому маршруту, выехал на рельсы, когда по железнодорожному пути двигался поезд.

По делу о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, арестован водитель автобуса Алихан Ширалиев, сообщила сегодня Бакинская городская прокуратура.

В денб ДТП водитель был выпущен на маршрут без прохождения медицинского осмотра, в связи с чем арестован и диспетчер компании Ayshen LTD Мубариз Фараджев, отметило ведомство. Ему предъявлено обвинение по статье о нарушении правил эксплуатации транспортных средств, находящихся в общем пользовании.

В результате аварии скончались Юсиф Дадашзаде 2006 года рождения и Шакир Алиев 1962 года рождения, еще 40 человек получили телесные повреждения различной степени, приводит сообщение прокуратуры корреспондент "Кавказского узла".

Водителя задержали не сразу, поскольку он получил травмы, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" источник в правоохранительных органах.

В больницах остаются девять пострадавших

По данным на 11.00 (10.00 мск) 6 октября в Бакинской городской больнице №3 в поселке Сабунчи оставались восемь пострадавших в этой аварии Их состояние удовлетворительное, они идут на поправку, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в приемном отделении больницы.

В городском клиническом медицинском центре №1 сегодня утром оставался только один пострадавший. "У нас остается один человек из этой аварии. Он находится в реанимационном отделении. Остальные выписаны", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в приемном отделении медцентра.

Авария указала на проблемы пассажирских перевозок в Азербайджане

ДТП 1 октября еще раз привлекло внимание к проблемам в сфере пассажироперевозок в Азербайджане, сказал корреспонденту "Кавказского узла" независимый эксперт в области транспорта Аршад Гусейнов. Он отметил, что автобусными перевозками в Баку занимаются несколько частных компаний, но только одна из них, BakuBus, отвечает современным требованиям.

"Новые комфортные автобусы в основном только на линиях BakuBus. На них действует система оплаты по картам, и водители получают фиксированную зарплату и не вынуждены «гоняться» за пассажирами. Но у BakuBus только 300 автобусов, а потребности Баку и пригородов составляют две тысячи автобусов. Владельцы же многих других маршрутов стремятся максимально извлечь доходы при минимальных затратах. Они не обновляют парк автобусов и при этом облагают водителей высокими планами. Последние, чтобы заработать себе еще немного, соглашаются работать по 10-12 часов в день, устраивают гонки, чтобы перехватить пассажиров у конкурирующих маршрутов. С другой стороны, профессиональный уровень водителей не отвечает требованиям. Часто многие даже не имеют прав на вождение автобуса. Все это вкупе и сказывается на безопасности движения, приводит к частым ДТП с участием автобусов", - считает эксперт.

Авария в поселке Бина выявила недостатки и в организации железнодорожного движения, отметил он. "Bидеосъемка аварии свидетельствует, что там не было даже шлагбаума. Такая же ситуация и на нескольких других железнодорожных переездах города. Для улучшения ситуации необходимы комплексные меры на уровне правительства", - заявил Аршад Гусейнов.

Перевозками пассажиров в Баку занимаются 28 компаний и 13 физических лиц, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Бакинском транспортном агентстве.