Cafe Del Magas, фото www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g5113827-d8294423-Reviews-Cafe_del_Magas-Magas_Republic_of_Ingushetia_Southern_District.html

06 октября 2018, 11:29

Протестующие сообщили о закрытии помогавшего им кафе в Магасе

Силовики дали указание закрыть кафе в Магасе, которое кормило протестующих и бесплатно раздавало интернет, сообщили участники акции протеста против изменения границы Чечни и Ингушетии.

"Кавказский узел" писал, что акция протеста против изменения границы между Чечней и Ингушетией началась 4 октября. Минувшей ночью на центральной площади Магаса остались ночевать, по разным данным, от 370 до более чем 1000 человек. Протестующие отметили, что ночь была холодной.

Участники митинга требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова, который подписал соглашение с Чечней. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Кафе Del Magas, которое позволяло участником акции бесплатно пользоваться wi-fi и раздавало им лепешки чапильг, приказано закрыть, со ссылкой на протестующих передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Скриншот сообщения о кафе, которое помогает протестующим. https://web.telegram.org/#/im?p=@ingushetia_2018Интернет-связь отключена, поэтому протестующие вынуждены ловить wi-fi, отмечается в сообщении на Telegram-канале "Ингушетия-2018" от 5 октября. На канале приводится пример кафе, которое бесплатно раздает интернет участникам акции и угощает их чаем.

Ранее, вечером 5 октября, участник митинга Исрафил Султыгов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что протестующих угощает целый ряд местных кафе.

Инцидентов за ночь не наблюдалось, с раннего утра силовики перегородили площадь с обеих сторон "Уралами"  - до этого стояли просто бетонные блоки и ППС, сообщил корреспондент "Кавказского узла". Он отметил, что на площадь есть ограниченный доступ в город со стороны села Экажево.

Людей утром меньше, чем минувшей ночью, это связано с усталостью и с дождем. "Люди некоторые разошлись, потому что подряд двое суток, да и дождь был, но с утра снова сходятся, и погода хорошая, выходной", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из протестующих, Алихан.

На "Кавказском узле" размещена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), содержатся в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Новости о том, как проходит изменение границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Аналитики сочли стабильной ситуацию в Ингушетии перед выборами главы", "В Ингушетии произошла драка со стрельбой между местными силовиками и коллегами из Чечни", "Строительство дороги спровоцировало новый виток территориального спора Чечни и Ингушетии".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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