Азиатский банк развития выделил Грузии 255 миллионов евро на скоростную трассу

06 октября 2018, 08:37

Минфин Грузии заключил с Азиатским банком развития соглашение о кредите на строительство одного из сложнейших участков автомагистрали "Восток - Запад" с 20 тоннелями и 35 мостами.

Льготный кредит предназначен для строительства участка дороги Хеви - Убиса протяженностью 12,2 километра, говорится в сообщении министерства финансов Грузии.

Между селами Хеви и Убиса планируется проложить двустороннюю четырехполосную дорогу, построить 35 мостов общей протяженностью 8,3 километра и 20 тоннелей, длина которых составит 9,4 километра. "Новая дорожная инфраструктура будет способствовать эффективному и безопасному передвижению транспорта по автомагистрали, сокращению времени, необходимого для пассажирских и грузовых перевозок, развитию торговли и туризма. Более того, это позитивно отразится на развитии Грузии как транзитной страны", — процитировали 5 октября сообщение Минфина "Новости-Грузия".

Строительство дороги Хеви-Убиса должно завершиться в июне 2024 года, со ссылкой на ведомство информировал "Sputnik Грузия".

Издание отмечает, что трасса "Восток - Запад" является вторым по величине европейским транзитным коридором. Она начинается во французском Бресте и заканчивается в киргизском Иркештаме. В Грузии эта трасса, имеющая номер Е-60, начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2017 года Азиатский банк развития выделил Грузии 114 миллионов долларов на модернизацию дорог. "Грузия вполне готова стать надежным транспортным и логистическим хабом для всего кавказского региона - это именно то, что могло бы помочь росту и развитию страны", - сказал тогда представитель банка в Грузии Йешим Эльхан-Кайалар.