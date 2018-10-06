06 октября 2018, 06:56

Землетрясение произошло на границе Чечни и Дагестана

Подземные толчки магнитудой 3,3 зарегистрированы сегодня ночью в Ножай-Юртовском районе Чечни неподалеку от административной границы с Новолакским районом Дагестана.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 00.47 мск в пяти километрах северо-западнее Ножай-Юрта и в 25 километрах к югу-западу от Хасавюрта.

Эпицентр толчков находился на глубине 10 километров в точке с координатами 43.12 градуса северной широты и 46.33 градуса восточной долготы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По информации сервиса "Яндекс.Карты", данная географическая точка расположена в Ножай-Юртовском районе Чечни менее чем в километре от селений Бетти-Мохк и Шовхал-Берд и удалена примерно на шесть километров от административной границы с Новолакским районом Дагестана. Дагестанское село Ямансу расположено примерно в семи километрах от эпицентра землетрясения.

Сведений о пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков на сайтах главных управлений МЧС по Чечне и по Дагестану, по данным на 06.50 мск 6 октября, не было.

"Кавказский узел" также писал, что 3 октября в Ножай-Юртовском районе неподалеку от административной границы с Ботлихским районом Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,5. Сообщений о жертвах и разрушениях в результате того сейсмособытия также не поступало.

Примечание:

"Землетрясение произошло у берегов Дагестана", "Два землетрясения произошли за сутки в Дагестане",  "Землетрясение произошло в Чечне".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

06 октября 2018, 08:37

06 октября 2018, 07:42

  • Гуковские шахтеры встречают заморозки без угля в собственных домах

    После закрытия шахт стало негде работать, и такие поселки, как Алмазный, вымирают, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" бывшие работники обанкротившейся компании "Кингкоул". Управляющий предприятием до сих пор не рассчитался с ними по долгам по зарплате. В отсутствие угля во дворах шахтеров начались кражи дров.

06 октября 2018, 06:56

06 октября 2018, 06:47

  • Протестующие в Магасе нашли поддержку среди пользователей Instagram

    Аккаунты в Instagram, которые поддерживают противников изменения границы Чечни и Ингушетии, пользуются большей популярностью, чем поддерживающая власти страница в этой социальной сети. Наиболее популярный пост в поддержку участников акции протеста в Магасе набрал свыше 14,6 тысячи просмотров, в том числе 1461 лайк, тогда как поддерживающий власти аккаунт данные о просмотрах скрыл, а самая популярная запись о ходе протестов собрала лишь 46 лайков.

06 октября 2018, 05:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи