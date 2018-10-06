Землетрясение произошло на границе Чечни и Дагестана

06 октября 2018, 06:56

Подземные толчки магнитудой 3,3 зарегистрированы сегодня ночью в Ножай-Юртовском районе Чечни неподалеку от административной границы с Новолакским районом Дагестана.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 00.47 мск в пяти километрах северо-западнее Ножай-Юрта и в 25 километрах к югу-западу от Хасавюрта.

Эпицентр толчков находился на глубине 10 километров в точке с координатами 43.12 градуса северной широты и 46.33 градуса восточной долготы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По информации сервиса "Яндекс.Карты", данная географическая точка расположена в Ножай-Юртовском районе Чечни менее чем в километре от селений Бетти-Мохк и Шовхал-Берд и удалена примерно на шесть километров от административной границы с Новолакским районом Дагестана. Дагестанское село Ямансу расположено примерно в семи километрах от эпицентра землетрясения.

Сведений о пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков на сайтах главных управлений МЧС по Чечне и по Дагестану, по данным на 06.50 мск 6 октября, не было.

"Кавказский узел" также писал, что 3 октября в Ножай-Юртовском районе неподалеку от административной границы с Ботлихским районом Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,5. Сообщений о жертвах и разрушениях в результате того сейсмособытия также не поступало.