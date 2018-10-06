Жители села в Кабардино-Балкарии пожаловались на отсутствие моста через реку

06 октября 2018, 04:00

Жители Нижнего Куркужина обратились с просьбой к руководству республики построить капитальный мост через реку, разделившую село на две части. Построенный своими силами мост вместо разрушенного в советское время небезопасен, рассказали селяне.

Из-за отсутствия капитального моста через реку Куркужин жители села в Баксанском районе терпят значительные неудобства, говорится в письме, направленном 5 октября в адрес врио главы республики Рашида Темрезова (копия письма имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В 18 дворах на улице Заречная, которая оказалась отделенной рекой от основной части села Нижний Куркужин, проживает около 80 человек, следует из письма.

В нем говорится, что "через речку нет нормального моста. Отсутствие моста создает серьезные проблемы для жителей указанной части селения". Селяне, живущие за речкой, не имеют возможности завезти сено для животных, желающие построить дом или коровник не могут доставить строительные материалы, к ним отказываются заезжать даже машины скорой помощи, говорится в письме.

Авторы обращения написали, что в советское время здесь был капитальный мост, но 1982 году речка разлилась и снесла его, а также часть домов. Для тех, чье жилье было разрушено, в районе селения Куба-Таба построили новые дома, а вот мост для оставшихся жителей так и не был восстановлен, указали они.

Жители построили мост "своими силами лет 20 назад", но, по их словам, ездить по нему небезопасно, он не выдерживает вес грузовых машин.

Глава местной администрации, а также районное руководство самостоятельно не в силах решить эту проблему, написали жители. Они попросили руководство республики рассмотреть возможность построить для жителей улицы Заречной капитальный мост через речку Куркужин.

Ранее на просьбы жителей построить мост руководство администрации села Нижний Куркужин ответило, что такой финансовой возможности нет, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель улицы Заречной Арсен Кодзев.

"Нам ничего не обещали ни сейчас, ни в будущем" - сказал он. Жителей должны либо переселить в другое место, либо построить мост, считает Кодзев. "Проще построить один мост, чем переселить 18 семей", - сказал он.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от руководства села Нижний Куркужин в связи с обращением жителей.