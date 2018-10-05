Участники митинга в Магасе анонсировали переговоры с Матовниковым

05 октября 2018, 23:16

Выступающие на митинге в Магасе сообщили о планах организаторов протеста начать переговоры с полномочным представителем президента России в СКФО Александром Матовниковым.

Как сообщал "Кавказский узел", участники акции против изменения границы Чечни и Ингушетии объявили 4 октября бессрочный протест и переночевали на площади перед парламентом в Магасе. Сегодня тысячи мусульман собрались там на пятничную молитву. В оцеплении на площади Алания в Магасе стоят только местные силовики, бойцов Росгвардии из других регионов отправили обратно во избежание насилия, конфликтов между протестующими и силовиками нет, сообщили активисты. По оценкам участников акции, вечером на площади остались несколько тысяч человек, которые приготовились ко второй ночевке.

Вечером 4 октября участники стихийного митинга в Магасе приняли резолюцию о том, что вопрос границы республики необходимо вынести на референдум, а Юнус-Бек Евкуров должен уйти в отставку. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Около 22.00 мск в Магасе начался дождь, но активисты продолжили выступать на площади, а к месту митинга приходили новые участники. Выступающие рассказали, что планируют отправить делегацию противников передела границы, в том числе депутатов парламента Ингушетии, к Матовникову, сообщил с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Ораторы подчеркивали, что рассчитывают вести переговоры с Матовниковым без участия главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Они рассказали о планах решить с полпредом вопрос о проведении санкционированной акции протеста и подать в понедельник, 8 октября, уведомление о митинге. Некоторые из выступающих, говоря о территориальном вопросе, вспоминали о Пригородном районе и референдуме, прошедшем в марте 2014 года в Крыму.

Между осетинами и ингушами, проживавшими в Пригородном районе Северной Осетии, осенью 1992 года произошел вооруженный конфликт. В результате, по данным прокуратуры, погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. Десятки тысяч ингушей вынужденно покинули места исторического проживания в Северной Осетии, сообщается в справочном материале "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

На месте акции присутствуют старики, женщины и даже люди на колясках. Из-за холодной погоды люди надели зимнюю одежду и укрываются теплоизоляционной тканью. Люди, которые вновь приходят к площади Алания, проделывают под дождем путь в 3-4 километра, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

На "Кавказском узле" содержится справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".