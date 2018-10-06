06 октября 2018, 00:41

Дагестанский фермер заподозрен в мошенничестве с субсидией Минсельхоза

Глава крестьянско-фермерского хозяйства получил пять миллионов рублей от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана в качестве субсидии по поддельным документам, сообщила прокуратура.

По данным ведомства, грант на развитие семейных животноводческих ферм главе хозяйства был выдан на основании поддельных документов о том, что у него в собственности имеется 2 гектара земли.

На выделенные ему пять миллионов рублей он не построил ферму и не купил 80 голов племенного крупного рогатого скота, как было прописано в его бизнес-плане, сообщила 5 октября прокуратура Дагестана на своем сайте.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), уточнило ведомство. Отметим, что максимальное наказание по этой статье предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Комментариев относительно версии прокуратуры от главы крестьянско-фермерского хозяйства или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" писал, что в июле два жителя Кабардино-Балкарии были обвинены в том, что через Минсельхоз обманом получили 9 миллионов рублей субсидий.

Примечание:

"Жительница Кабардино-Балкарии обвинена в хищении 6 миллионов у банка", "Два жителя Нальчика обвинены в обмане дольщиков", "Фермер в Кабардино-Балкарии обвинена в мошенничестве на 4,4 миллиона".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

06 октября 2018, 01:54

06 октября 2018, 01:13

06 октября 2018, 00:41

06 октября 2018, 00:38

05 октября 2018, 23:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи