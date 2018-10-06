Дагестанский фермер заподозрен в мошенничестве с субсидией Минсельхоза

06 октября 2018, 00:41

Глава крестьянско-фермерского хозяйства получил пять миллионов рублей от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана в качестве субсидии по поддельным документам, сообщила прокуратура.

По данным ведомства, грант на развитие семейных животноводческих ферм главе хозяйства был выдан на основании поддельных документов о том, что у него в собственности имеется 2 гектара земли.

На выделенные ему пять миллионов рублей он не построил ферму и не купил 80 голов племенного крупного рогатого скота, как было прописано в его бизнес-плане, сообщила 5 октября прокуратура Дагестана на своем сайте.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), уточнило ведомство. Отметим, что максимальное наказание по этой статье предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Комментариев относительно версии прокуратуры от главы крестьянско-фермерского хозяйства или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" писал, что в июле два жителя Кабардино-Балкарии были обвинены в том, что через Минсельхоз обманом получили 9 миллионов рублей субсидий.