Премьер-министры Грузии и Украины Мамука Бахтадзе и Владимир Гройсман 5 октября 2018 года. Фото: Правительственный порта Украины https://www.kmu.gov.ua/ua

06 октября 2018, 00:38

Грузия и Украина упростили пересечение границы

Соглашение об отмене визовых требований подписали Грузия и Украина, разрешив гражданам стран пересекать границы двух государств по внутренним паспортам в формате ID-карт.

Как писал "Кавказский узел", введенные в Грузии в 2011 году электронные ID-карты представляют собой пластиковую карту с сертификатом электронной подписи. ID-карту получают при смене паспортных данных и по истечении срока действия старого удостоверения личности, власти страны не обязывают население срочно менять документы. С 2011 года граждане Грузии и Турции могут пересекать грузино-турецкую границу по внутренним паспортам.

Ряд православных верующих в Грузии выступили против электронных документов и с июля 2011 года начали опротестовывать соответствующее решение властей. Верующие потребовали, чтобы ID-карты были добровольными, а также, чтобы существовали альтернативные удостоверения личности. Причиной протеста послужило то, что, по их данным, в штрих-коде электронного удостоверения значится 666 – "знак антихриста". В конце декабря 2014 года комитет по правам человека и гражданской интеграции в парламенте Грузии поддержал требование православных верующих.

Договор об упрощении процедуры пересечения границ 5 октября в Кишиневе подписали премьер-министры Грузии и Украины Мамука Бахтадзе и Владимир Гройсман, информирует "Грузия Online".

"Это большой шаг для того, чтобы отношения двух стран стали еще более интенсивными и стратегическими", - заявил Мамука Бахтадзе, слова которого привели "Новости-Грузия". 

В соответствии с соглашением, "граждане Грузии и Украины на основании внутренних паспортов в форме ID могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней (ежегодно)", уточнила пресс-служба правительства Украины.  

Напомним, с 28 марта 2017 года действует безвизовый режим посещения гражданами Грузии стран Шенгенской зоны. Речь идет о краткосрочных поездках (90 дней из 180) для туристических, деловых и гостевых визитов.

Примечание:

"Политологи возложили на власти Грузии ответственность за угрозу безвизу", "Безвизовым режимом с ЕС воспользовались более 20 тысяч граждан Грузии", "Более 60 граждан Грузии депортированы из Германии". 

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