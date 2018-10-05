Глава Каякентского района заподозрен в превышении полномочий

05 октября 2018, 22:46

Руководитель Каякентского района Дагестана Магомедэмин Гаджиев подозревается в передаче земельного участка стоимостью 25 миллионов рублей из республиканской в муниципальную собственность, сообщило следствие.

По данным следствия, Гаджиев знал, что этот участок площадью 25 тысяч квадратных метров является собственностью Дагестана, однако передал его селу Усемикент. "Действиями Гаджиева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен материальный ущерб на общую сумму более 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Против главы района возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Дагестану.

Комментариями Магомедэмина Гаджиева или его представителей "Кавказский узел" не располагает. На сайте администрации Каякентского района по состоянию на 22:43 мск 5 октября также нет информации об этом деле.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе бывший глава администрации Левашинского района Дагестана и трое его подчиненных были заподозрены в крупном хищении из Фонда социального страхования.

Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.