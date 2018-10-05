Участники акции в Магасе рассказали об организации быта на площади

05 октября 2018, 18:42

Протестующие на площади в Магасе обеспечены горячей едой, есть шатры, где могут отдохнуть старики и женщины, для женщин также стоят автобусы, рассказали участники акции, отметив, что не намерены уходить домой.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 октября в парламенте Ингушетии состоялось голосование по вопросу ратификации Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, подписанного главами республик 26 сентября. По данным пресс-службы главы Ингушетии, 17 из 25 депутатов проголосовали за ратификацию соглашения. Заседание парламента проходило на фоне акции протеста жителей Ингушетии. Протестующие назвали свою акцию бессрочной, многие из них остались на площади на ночь.

По словам самих парламентариев, на заседании присутствовали 24 депутата, из которых только пятеро проголосовали "за", 15 - "против", еще четверо испортили бюллетени и анонсировали новое голосование за изменение границ Ингушетии. 4 октября участники стихийного митинга в Магасе приняли резолюцию о том, что вопрос границы республики необходимо вынести на референдум, а Юнус-Бек Евкуров должен уйти в отставку. В ответ Евкуров намекнул на возможность силового разгона протестующих. Стихийная акция протеста в центре Магаса продолжилась сегодня.

В акции протеста участвуют как жители Магаса, так и Назрани, Карабулака, Сунжи. Некоторые пришли, оставив работу, несмотря на будний день, сообщает корреспондент "Кавказского узла" с площади в Магасе.

О том, что приехал на акцию протеста, так как не согласен с решением властей, заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Карабулака Муслим.

"Я приехал, потому что не согласен с передачей наших земель Чеченской Республике. У нас и так маленькая территория, одни отхватили, другие отхватили. Меня не устраивает, что легко передали наш Пригородный район Северной Осетии, и сейчас так же легко передали другой наш район, только уже Чечне. Я вчера тут был и сегодня. У нас до сих пор кровоточит рана от Пригородного, а тут целый кусок передают без согласия народа. Это протест, потому что никого нас не хочет слушать", - пояснил он, отметив, что о митинге узнал из соцсетей.

Между осетинами и ингушами, проживавшими в Пригородном районе Северной Осетии, осенью 1992 года произошел вооруженный конфликт. В результате, по данным прокуратуры, погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. Десятки тысяч ингушей вынужденно покинули места исторического проживания в Северной Осетии, говорится в справочном материале "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

"Я сам ночевал тут. Те, кто сегодня пришли сегодня, не знают, о чем говорили вчера, поэтому надо было организаторам четко озвучить свои требования. Требования об отставке Евкурова, отмене решения и проведение референдума. Это земли народа, а не чьи-то", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции протеста, житель Назрани Магомед.

"Я ночевал здесь, несмотря на то, что многие ушли домой из-за дождя и холода. Нам подвозят еду. Мы не намерены уходить, пока Евкуров не уйдет в отставку. Я против передачи земли, власти не имеют права без согласия народа Ингушетии раздавать земли", - подчеркнул участник акции, житель Троицкой Рустам.

Соглашение о границе с Чечней затронуло горно-лесистые территории, на которых нет населенных пунктов, отметил Евкуров. Кадыров, комментируя договор, не рассказал никаких подробностей о территориях, которыми обменялись республики. Полный текст Соглашения, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Собравшиеся на акции протеста скандируют "Аллах Акбар", размахивают флагами и совершают намазы прямо на площади. Между рядами ходят волонтеры, которые раздают сладости и чай, ими делятся с силовиками. Среди участников акции есть женщины, которые стоят отдельной группой, специально для них рядом поставлены автобусы. Также много стариков, сообщил присутствующий на акции протеста корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции протеста заявили о спокойной обстановке на площади в Магасе

Люди самоорганизовались и привозят на место событий продукты питания, готовят горячую пищу, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.

По его словам, на площади построены несколько шатров, где старики и женщины могут отдохнуть.

Власти никак не реагируют на демонстрантов, никто не выходил, никаких заявлений не делали, подчеркнул Муцольгов. "Люди сидят в ожидании. Но пока изменений нет", - отметил он, рассказав, что не ночевал на площади, уехал домой, однако вернулся утром.

По словам главы ингушского отделения партии "Яблоко", люди возмущены сообщением о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров ратифицировал соглашение, поставив под ним свою подпись. "Со стороны Кадырова это было ожидаемо. Ему так поступить очень просто. А почему нет? Раз даже Евкуров, глава своего народа, подписал", - заявил Муцольгов.

Он также выразил опасение, что ситуация может перерасти в открытое столкновение с чеченскими силовиками. "Я слышал как Кадыров заявил: "Если воевать, то меня и это устраивает". Лично мне кажется, что допускать силового противостояния ни в коем случае нельзя. Чечня уже навоевалась, и так много крови пролито. Конечно же, я расцениваю слова чеченского лидера как прямую угрозу всему ингушскому народу", - подчеркнул Муцольгов.

Рамзан Кадыров 1 октября потребовал от противников установления чечено-ингушской границы "не вести пустых разговоров" и "не создавать себе проблем"."Ради Всевышнего, не создавайте себе проблем (...) Если воевать, то меня и это устраивает. Есть сила – поквитаюсь. Когда не будет силы – поквитайтесь [со мной]... Надо будет, и благородство покажем, и щедрость. Но тот, кто ведет пустые разговоры, тот свое место найдет", - заявил глава Чечни.

Полиция и бойцы Росгвардии ведут себя спокойно, агрессии не проявляли, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" в 16.30 мск лидер организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев. "Мы вместе совершили пятничную молитву. Они опускали дубинки и щиты и поднимали кверху руки. Бойцы абсолютно нормально с нами общаются, акция проходит мирно", - сказал он.

Обстановка стабильная, провокаторов и агрессивно настроенных нет, однако расходиться толпа не намерена, заявил член Совета молодежных организаций Ингушетии Хасан Кациев, подчеркнув, что по его подсчетам на площади около 10 тысяч человек. "Все спокойно. Нет политических лозунгов. Пока хватает принятия резолюции", - сказал Кациев.

По его словам, акция носит бессрочный характер и митингующие не разойдутся до тех пор, пока не будут приняты их условия. "Прошлая ночь была холодной, но пусть будет хоть 20 градусов мороза, мы с места не сдвинемся", - заявил Кациев.

Представители МВД Ингушетии отказались комментировать ситуацию, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Отметим, что активисты заявили ранее, что оцеплении на площади Алания в Магасе стоят только местные силовики, а приехавших из других регионов бойцов Росгвардии отправили обратно во избежание применения силы.