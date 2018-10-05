Ингушские депутаты объявили о подготовке нового голосования о границе с Чечней

05 октября 2018, 16:35

Участие в новом голосовании по вопросу соглашения о границе с Чечней подтвердили 12 ингушских парламентариев из необходимых для кворума 15, рассказал депутат Закрий Мамилов. Предыдущее голосование прошло с многочисленными нарушениями и должно быть отменено, подчеркнул депутат Сет-Салим Ахильгов.

Как писал "Кавказский узел", по данным властей Ингушетии, 17 из 25 депутатов, присутствовавших 4 октября на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения об административной границе с Чечней. В тот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на фоне массовой акции протеста в Магасе подписал закон об установлении административной границы.

4 октября, по данным источников, к собравшимся на площади в Магасе вышли депутаты парламента, объявившие, что из 24 депутатов, присутствовавших на заседании, только пятеро проголосовали "за", 15 - "против", еще четверо испортили бюллетени. Участники митинга в тот же день приняли резолюцию с требованием проведения 5 октября внеочередного заседания Народного собрания Ингушетии, а также вынесения вопроса об утверждении соглашения на республиканский референдум и "немедленной отставки" главы республики.

Депутаты рассказали о нарушениях при ратификации соглашения о границе

Парламентарии Ингушетии планируют сегодня вечером провести внеочередное заседание, заявил корреспонденту "Кавказского узла" депутат Закрий Мамилов.

"Мы планируем внеочередное заседание парламента до конца рабочего дня. Скорее всего вечером. Здание парламента открыто, депутаты могут туда попасть. Но парламент закрыт для техперсонала и сотрудников протокольного отдела. Мы сейчас работаем над тем, чтобы обеспечить кворум. Для этого нужно 15 депутатов. Согласие дали 12 депутатов", - пояснил Закрий Мамилов.

Он также выразил уверенность в том, что до вечера еще три депутата дадут согласие на внеочередное заседание. "Я думаю, мы сможем обеспечить кворум и провести внеочередное голосование по вопросу ратификации соглашению об установлении границ. Результаты вчерашнего голосования были сфальсифицированы. Голосование было тайным, это нарушение регламента. Кроме того, результаты тайного голосования должен докладывать председатель счетной комиссии, а протокол счетной комиссии по результатам голосования не был утвержден парламентом. Все это достаточно, чтобы голосование признать недействительным", - заявил парламентарий.

По его словам, сегодня ровно половина принявших участие в голосовании депутатов написала заявления о том, что они не голосовали за принятие соглашения. "Это 12 человек. Значит результаты были сфальсифицированы", - сообщил Закрий Мамилов.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением информации о 12 депутатах, не голосовавших за законопроект. Под заявлением о фальсификациях при голосовании за утверждение границы между Ингушетией и Чечней, копия которого была опубликована сегодня в telegram-канале "Ингушетия_2018", поставили подписи депутаты: Закрий Мамилов, Бейал Евлоев, Руслан Гагиев, Сет-Салим Ахильгов, Ахмет Накастоев, Зелимхан Оздоев, Аюп Оздоев, Магомед Тибоев. Напротив фамилии Абдул-Вагапа Осканова отмечено карандашом "сделал видеообращение (против)". По данным главы отделения "Яблока" Руслана Муцольгова, сегодня утром к собравшимся на митинг в Магасе также "вышел депутат Народного собрания Амирхан Толдиев и заявил, что проголосовал против ратификации подписанного главами Ингушетии и Чечни соглашения". Ранее Руслан Муцольгов разместил на своей старинец в Facebook фото бюллетеня проголосовавшего против соглашения депутата Ахмеда Котиева.

Депутаты парламента Ингушетии намерены провести новое голосование о ратификации границ с Чечней, так как предыдущее прошло с многочисленными нарушениями, сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" депутат Народного собрания Ингушетии Сет-Салим Ахильгов. По словам Ахильгова, к подсчету голосов не был допущен председатель комиссии, так как он выступал против соглашения и результаты были сфальсифицировали.

Депутаты Народного собрания намерены отстранить исполняющего обязанности заместителя (который вел заседание) и выбрать "из числа своих депутатов замену", чтобы провести голосование заново, заявил парламентарий, подчеркнув, что данные голосования будут переданы в Генпрокуратуру, местную прокуратуру, главе республики и в СМИ.

Парламентарии пожаловались в следком Ингушетии

Заявление о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации направлено в Следственное управление Следственного комитета России по Ингушетии, заявил Закрий Мамилов. "Соответствующее заявление о возбуждении уголовного дела с подписями около 10 депутатов направлено в Следственный комитет. Заявление принято. Ждем, когда ему будет дан ход", - рассказал депутат корреспонденту "Кавказского узла" .

Протестующие в Магасе требуют еще одного заседания парламента и нового голосования по соглашению о передаче земель, рассказал блогер "Кавказского узла" Магомед Муцольгов.

По его словам, 12 депутатов из 24 предоставили факты о том, что они голосовали против. "Власти говорят, что 17 депутатов голосовали "за" и соглашение ратифицировано. Но как такое возможно, если 12 депутатов доказали, что голосовали против?" - отметил он.

Муцольгов также рассказал, что депутаты подготовили заявление в Следственный комитет Ингушетии с требованием возбудить уголовное дело. "В связи с этим подготовлено заявление депутатов в СК Ингушетии с требованием возбудить уголовное дело по факту фальсификации результатов вчерашнего голосования и проведения нового заседания парламента", - заявил он.

По данным на 16.30 мск 5 октября, на сайте СУ СК России по Ингушетии нет информации о заявлении депутатов парламента. На сайте Народного собрания Ингушетии также нет данных о назначении нового заседания по ратификации соглашения о границе с Чечней.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".