Тело убитой студентки найдено в Волгоградской области

05 октября 2018, 15:58

Подозреваемый показал следователям место, где находилось тело убитой студентки Еланского аграрного колледжа. Суд постановил заключить мужчину под стражу.

"Кавказский узел" сообщал, что студентка пропала 20 сентября. 4 октября в ее убийстве признался 40-летний житель Котово, сообщило следствие. Подозреваемый в 2017 году освободился из колонии, где сидел за сексуальное насилие в отношении 12-летней школьницы.

Задержанный сам указал следователям место, где находится тело убитой - в поле на границе Воронежской и Саратовской областей, недалеко от села Дуплятка, сообщило сегодня следствие. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить дату, время и причину смерти несовершеннолетней девушки.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение в убийстве, сообщило управление Следственного комитета России по Волгоградской области.

Подозреваемый в убийстве студентки Еланского аграрного колледжа заключен под стражу, сообщил сегодня на своем сайте Еланский районный суд.

Комментариями подозреваемого или его представителей "Кавказский узел" не располагает.