Сотрудник полиции. Фото: Денис Яковлев / Югополис

05 октября 2018, 15:58

Тело убитой студентки найдено в Волгоградской области

Подозреваемый показал следователям место, где находилось тело убитой студентки Еланского аграрного колледжа. Суд постановил заключить мужчину под стражу.

"Кавказский узел" сообщал, что студентка пропала 20 сентября. 4 октября в ее убийстве признался 40-летний житель Котово, сообщило следствие. Подозреваемый в 2017 году освободился из колонии, где сидел за сексуальное насилие в отношении 12-летней школьницы.

Задержанный по подозрению в убийстве девушки. Кадр из видео Следственный комитет Российской Федерации https://www.youtube.com/watch?v=VMKnceuNuVAЗадержанный сам указал следователям место, где находится тело убитой - в поле на границе Воронежской и Саратовской областей, недалеко от села Дуплятка, сообщило сегодня следствие. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить дату, время и причину смерти несовершеннолетней девушки.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение в убийстве, сообщило управление Следственного комитета России по Волгоградской области.

Подозреваемый в убийстве студентки Еланского аграрного колледжа заключен под стражу, сообщил сегодня на своем сайте Еланский районный суд.

Комментариями подозреваемого или его представителей "Кавказский узел" не располагает.

Примечание:

"В Волгоградской области собаки загрызли человека, подозревают следователи", "В Волгограде найден мертвым 10-летний мальчик", "Задержаны преступники, которые в Волгограде убили и сожгли двух 12-летних девочек".

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