05 октября 2018, 08:27

Землетрясение произошло в Грузии

Подземный толчок магнитудой 3,2 зафиксирован в Грузии. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Землетрясение произошло поздно вечером 4 октября в Ниноцминдском муниципалитете.

Эпицентр сейсмособытия находился на глубине двух километров, в 30 километрах от грузинского города Цалка и в 62 километрах от города Гюмри в Армении, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате сейсмособытия не поступало.

"Кавказский узел" ранее писал о землетрясении в Грузии 17 сентября. Подземные толчки магнитудой 2,6 были зафиксированы неподалеку от грузинского села Норио. Информации о жертвах и разрушениях также не было.

Примечание:

"Землетрясение произошло на западе Азербайджана", "Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на границе Чечни и Дагестана", "Землетрясение произошло в западной Грузии".

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