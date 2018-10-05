Три человека стали жертвами пожара в Кабардино-Балкарии

05 октября 2018, 07:40

Женщина и двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в Баксане, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Ленина, информация о нем поступила спасателям в 5:01 мск.

Огонь был локализован в 5:17 мск и потушен еще через 40 минут, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Горела квартира 60 квадратных метров, погибли женщина и двое детей", - цитирует руководителя пресс-службы ведомства Кантемира Берова "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в нальчикской девятиэтажке в марте этого года. Из-за распространения огня были эвакуированы 42 человека, пострадавших тогда не было.