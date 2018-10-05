05 октября 2018, 07:40
Три человека стали жертвами пожара в Кабардино-Балкарии
Женщина и двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в Баксане, сообщили в МЧС.
По данным ведомства, пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Ленина, информация о нем поступила спасателям в 5:01 мск.
Огонь был локализован в 5:17 мск и потушен еще через 40 минут, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Горела квартира 60 квадратных метров, погибли женщина и двое детей", - цитирует руководителя пресс-службы ведомства Кантемира Берова "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в нальчикской девятиэтажке в марте этого года. Из-за распространения огня были эвакуированы 42 человека, пострадавших тогда не было.
"Предупреждение о риске пожаров в Кабардино-Балкарии продлено на три дня", "Следствие определилось с версией пожара на рынке в Нальчике", "Руководство эльбрусской школы отчиталось о минимальном ущербе после пожара".
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