Журналистка Айтадж Ахмедова рассказала о нападении полицейского

05 октября 2018, 03:42

Полицейские задержали журналистку Айтадж Ахмедову на акции протеста и доставили в отделение. Там один из силовиков ударил ее, заявила сама Айтадж Ахмедова. Представитель МВД отверг заявление журналистки, назвав его попыткой опорочить имидж полиции.

Как рассказала Ахмедова корреспонденту "Кавказского узла", она была задержана 3 октября во время подготовки репортажа с акции протеста группы жителей поселка Забрат Сабунчинского района Баку.

"Люди перекрыли дорогу, требуя ремонта их домов, оказавшихся в аварийном состоянии. Они хотели таким путем привлечь внимание государства к проблеме. Я вела съемку. Полицейские появились практически сразу после начала акции. Они потребовали от меня прекратить съемку. Когда я представилась журналисткой, меня посадили в машину и увезли в 15-е отделение Сабунчинского районного управления полиции", - заявила Ахмедова.

По словам Ахмедовой, в коридоре отделения сотрудник в штатском по имени Габиль дал ей пощечину. "Он говорил со мной в угрожающем и унижающем тоне. Когда он меня ударил, я закричала, и меня повели к начальнику Исмаилу Мамедову. Правда, начальник говорил со мной нормально", - сказала Ахмедова.

Она пояснила, что подаст жалобу после консультации с юристами.

Против журналистки совершены действия уголовного характера, считает эксперт в области прав медиа, член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли.

"Во-первых, ей помешали работать на месте происшествия. А в УК Азербайджана есть отдельная статья "Воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста". Кроме того, сотрудник полиции в штатском, ударив журналистку, совершил уголовное деяние, злоупотребив должностными полномочиями. Он должен быть уволен из органов МВД и привлечен к ответственности. Начальник отделения также должен быть отстранен от работы в этой структуры, коль у него случился такой инцидент", - прокомментировал инцидент корреспонденту "Кавказского узла" Мамедли.

B дежурной части 15-го отделения Сабунчинского РУП корреспонденту "Кавказского узла" сказали , что они "не в курсе о событии".

Заместитель главы пресс-службы МВД Орхан Мансурзаде подтвердил, что журналистка Айтадж Ахмедова была задержана на месте протестной акции. По его утверждению, она была доставление в отделение "за создание препятствий осуществлению законных должностных полномочий сотрудников полиции, которые пресекали действия группы лиц, перекрывавших дорогу в поселке Забрат с интенсивным движением транспорта".

"Представившаяся как журналистка, но не предъявившая документ, удостоверяющий личность и место работы, девушка была доставлена для последующего выяснения в отделение номер 15 Сабунчинского районного управления полиции", - сказал Мансурзаде корреспонденту "Кавказского узла".

После профилактической беседы, проведенной начальником отделения, журналистка была отпущена, добавил он.

"Ни о каком давлении не может быть и речи. С ней обращались в соответствии с требованиями законодательства. Заявления Айтадж Ахмедовой о том, что в отношении нее якобы было насилие, является шагом, направленным на введение общественности в заблуждение и попыткой запятнать имидж полиции черным пиаром", - заявил Мансурзаде.

Айтадж Ахмедова является журналисткой-фрилансером и сотрудничает с различными СМИ , а также активна в социальных сетях в Интернете.

Ранее "Кавказский узел" информировал, что полицейские задержали журналистку-фрилансера Айтадж Ахмедову, сотрудничающую с интернет-телевидением Meydan TV, и ее подругу журналистку-практикантку 16 сентября 2015 года. В полиции журналистки были опрошены о деятельности Meydan TV. Спустя около пяти часов обе были освобождены из полиции. 7 февраля 2016 года Ахмедова в следственном управлении по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры Азербайджана была допрошена о деятельности Meydan TV. В отношении журналистки был вынесен запрет на выезд из страны. 30 июня 2016 года Насиминский райсуд Баку отказался принять жалобу Ахмедовой на это решение.