04 октября 2018, 23:41

Три министра назначены в Армении

Армен Саргсян одобрил предложенные премьером Николом Пашиняном кандидатуры глав Минтранса, МЧС и министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов.

Как информировал "Кавказский узел", 2 октября Никол Пашинян предложил освободить от должностей шестерых министров от партий "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", поддержавших поправки в закон о регламенте Нацсобрания. Президент Армен Саргсян одобрил их увольнение.

2 октября парламентарии в Армении приняли закон, позволяющий Национальному собранию продолжить работу после отставки премьер-министра. За законопроект проголосовали представители Республиканской партии Армении, а также АРФ "Дашнакцутюн" и блока "Царукян". Никол Пашинян назвал это контрреволюцией, его сторонники на время заблокировали здание парламента. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи считают, что "бархатная революция" в Армении завершится только после парламентских выборов.

Армен Саргсян подписал указ о назначении на должность министра транспорта, связи и информационных технологий Армении члена партии "Гражданский договор" Акопа Аршакяна, который ранее занимал должность замминистра.

На должность министра по чрезвычайным ситуациям назначен депутат парламента Феликс Цолакян, вышедший из рядов Республиканской партии Армении. Министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении стал Гарегин Багратян, который занимал должность замминистра в этом ведомстве, передает корреспондент "Кавказского узла" информацию пресс-службы президента Армении.

Подробно о смене власти в Армении рассказывается в фотохронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Примечание:

"Племянник Сержа Саргсяна освобожден под залог", "Овик Абрамян обвинен в незаконном предпринимательстве", "Глава администрации Кочаряна обвинен в давлении на Конституционный суд Армении".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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04 октября 2018, 23:41

  • Три министра назначены в Армении

    Армен Саргсян одобрил предложенные премьером Николом Пашиняном кандидатуры глав Минтранса, МЧС и министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов.

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