Пострадавшие от урагана в Кабардино-Балкарии пожаловались на отсутствие компенсаций

04 октября 2018, 22:58

Денег на ремонт поврежденных ураганом домов нет, а власти уже третий месяц не оказывают никакой помощи, заявили жители Урванского района Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 июля ураганный ветер повредил крыши домов в селах Старый Черек, Нижний Черек и поселке Плодопитомник, до следующего вечера оставив их жителей без электричества. По данным местных властей, в Урванском районе были повреждены ураганом 19 домов. Жильцы двух пострадавших квартир поставили под сомнение возможность проживать там дальше.

Жители Урванского района пожаловались корреспонденту "Кавказского узла" на отсутствие помощи со стороны властей. "Мы уже три-четыре раза обращались в администрацию села Старый Черек к Арсену Ашинову, но результата нет. Никто не получил никакой помощи", - сообщила Анита Маремукова, проживающая в поселке Плодопитомник.

Другая местная жительница, пенсионерка Римма Готыжева, рассказала, что отремонтировала за свой счет стены и электропроводку, но на ремонт поврежденной над кухней крыши денег не хватило. По словам Готыжевой, после стихийного бедствия в поселок больше никто не приезжал, ситуацией с пострадавшими не интересовался.

Фатимат Чеченовой, чтобы отремонтировать крышу, пришлось взять в кредит 200 тысяч рублей. Из-за дождей дом отсыревал, по стенам поползли плесень и грибок, отметила женщина. Она пояснила, что взяла кредит в надежде погасить его из средств, выделенных государством. "Помощи нет, а кредит уже надо выплачивать",- сказала Чеченова.

Людмила Тамазова живет в одном из домов в поселке Плодопитомник, которые требовали капремонта и до того, как пострадали от урагана. "После каждого дождя квартира все хуже и хуже. Потолок осыпается. Дети болеют", - рассказала она.

Жительница поселка Лидия Карданова сообщила, что квартира семьи ее деверя пришла в такое состояние, что они вынуждены снимать жилье в другом месте.

В администрации сообщили, что пострадавшие внесены в два списка - в первый попали те, кому требуется срочная помощь, а во второй все остальные, рассказали местные жители. Они отметили, что не знают, кто в какой список включен и на какие суммы оценен причиненный им ущерб.

Заместитель главы администрации селения Старый Черек Антолий Бачканов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что списки пострадавших вместе с актами и фотоснимками были направлены в администрацию Урванского района, но деньги оттуда не поступили. "У нас в бюджете села нет ни одной копейки, мы сами никакой помощи оказать пострадавшим не можем", - сказал он.

В администрации Урванского района корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что документы были направлены в правительство республики, ответ пока не получен.