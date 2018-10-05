Митинг сторонников КПРФ в Волгограде. 4 октября 2018 года. Фото: пресс-служба КПРФ, http://zakprf.ru/

05 октября 2018, 01:55

Коммунисты в Волгограде сравнили пенсионную реформу с октябрем 93-го

Одиночные пикеты и митинг провели коммунисты в Волгограде и Волжском в память о событиях 3-4 октября 1993 года в Москве. Они заявили, что новая пенсионная реформа является "таким же выстрелом в народ".

Активисты в Волжском провели 4 октября 12 одиночных пикетов, выйдя на улицу с плакатом: "Не забудем, не простим!".

"Участники одиночных пикетов напомнили горожанам о происходивших 25 лет назад событиях, кардинально повлиявших на дальнейшую судьбу нашей страны, в ходе которых погибло не менее 158 человек и 423 были ранены или получили иные телесные повреждения", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь волжского горкома КПРФ Андрей Коломейцев.

В октябре 1993 года парламент объявил импичмент президенту России Борису Ельцину, что привело к вооруженным столкновениям на улицах Москвы и последующим несогласованным действиям силовиков, в ходе которых из танковых орудий был расстрелян Дом Советов. По официальным данным, в ходе противостояния погибли не менее 157 человек, еще 384 были ранены, говорится в статье "События 3-4 октября 1993 года в Москве" на "Википедии".

Те, кто участвовал в октябрьских событиях возле парламента в Москве, говорят о тысяче погибших, заявил первый секретарь Волжского городского отделения КПРФ, депутат фракции КПРФ волжской городской думы Александр Кудрявцев.

"То, что президент вчера (3 октября, - прим. "Кавказского узла") подписал закон о пенсионной реформе – это тоже выстрел в народ. Мы готовимся обратиться в Конституционный суд по этому вопросу. Протестовать надо. Чего нам терять? Защитники советской власти 25 лет назад пошли на смерть. Надо бороться за идеалы социальной справедливости до конца", - сказал он корреспонденту Кавказского узла". 

В Волгограде коммунисты 4 октября провели пикет на площади Металлургов, сообщили "Кавказскому узлу" в пресс-службе обкома КПРФ. 

Пикетчики стояли с плакатами: "Не забудем, не простим!", "Слава защитникам Дома Советов 3-4 октября!", "Они сражались за Советскую Родину", "1993 год: целились в Советы – стреляли в Россию".

Секретарь обкома Олег Дмитриев сообщил, что в акции приняли участие 30 человек. "Мы стояли вдоль дороги, проезжающие мимо машины приостанавливались, водители читали плакаты, сигналили в знак поддержки", - сказал он.

Подписанный Владимиром Путиным закон о пенсионной реформе предусматривает повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет - для мужчин. Пенсионный возраст в России будет поэтапно повышаться с 2019. Во многих городах юга России коммунисты проводили акции протеста против пенсионной реформы, а также митинги с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум 

Примечание:

"300 человек вышли на митинг против пенсионной реформы в Волгограде", "Участники пикета в Волгограде потребовали пересмотреть итоги выборов", "В Волгограде коммунисты на митинге потребовали отставки правительства России". 

Автор: Татьяна Филимонова; источник: Корреспондент "Кавказского узла"

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